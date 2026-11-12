NTTテクノクロスは11月12日、企業向け製品「TX耐量子暗号ライブラリ」の提供を開始したと発表した。日本発の耐量子署名方式「QR-UOV」に加え、米国国立標準技術研究所（NIST）が標準化した複数の耐量子暗号方式に対応する。従来の暗号方式も利用でき、既存システムから耐量子暗号への段階的な移行を支援する。

「QR-UOV」とNIST標準の複数方式に対応

量子コンピュータの発展により、インターネット通信や電子署名、認証などで使われている公開鍵暗号が、将来的に解読される可能性が指摘されている。各国では、耐量子暗号の標準化や、既存の暗号方式から移行するためのガイドライン整備が進められている。

TX耐量子暗号ライブラリが実装するQR-UOVは、NTTの研究所、東京大学、九州大学、長崎県立大学の共同研究チームが開発した耐量子署名方式。NISTが進める追加の耐量子署名方式の標準化候補の一つで、現在、評価が進められている。

QR-UOVは、多くの耐量子暗号で採用されている格子暗号とは異なり、多変数多項式暗号に基づく。署名や公開鍵のデータサイズを抑えられる特長があり、同社は、通信容量や保存容量に制約のあるブロックチェーンやIoT機器などでの活用が期待される。

同ライブラリは、QR-UOVのほか、NISTが標準化した鍵カプセル化方式「ML-KEM（FIPS 203）」と、デジタル署名方式「ML-DSA（FIPS 204）」「SLH-DSA（FIPS 205）」に対応する。用途やシステム要件に応じて暗号方式を選択でき、将来的な方式変更にも対応しやすいシステムの構築を支援する。複数の方式を組み合わせることで、一方に脆弱性が見つかった場合の影響を抑える構成も可能だという。

従来暗号を使いながら段階的に移行

TX耐量子暗号ライブラリは、耐量子暗号に加えて従来の暗号方式にも対応する。そのため、既存の方式を利用しながら、影響範囲の調査や技術検証（PoC）を進め、システム更新や製品開発に合わせて耐量子暗号へ段階的に移行できるとしている。

対応OSはLinuxとWindowsで、その他の特殊な環境には個別に対応する。価格は利用環境や構成によって異なる。

適用分野は、金融・保険、行政・公共、社会インフラ・基幹システム、車載・IoTなど。想定する用途は、サーバー間や拠点間の通信、電子署名、機器認証、セキュアブート、ファームウェア更新などである。システムインテグレーターによる技術検証やPoC、顧客システムへの組み込み、耐量子暗号への段階的な移行にも利用できるとしている。

NTTテクノクロスは今後、コンサルティングから導入、運用までを含む総合的な耐量子暗号移行支援ソリューションを展開する方針だという。