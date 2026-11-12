Microsoftのサポートコミュニティ「Microsoft Q&A」では、11月6日ごろから、Outlook.comやHotmailなどのメールアドレス宛てに送信したメールが正常に配信されない問題が報告されていた。

こうした状況を受け、Microsoftは、サービス正常性通知「EX1545193」において、迷惑メール対策ルールの更新によって一部の正規メールが誤ってブロックされていたことを説明。問題のある更新を取り消し、11月9日に復旧した。

正規のメールがSPF認証エラーで拒否される問題

今回の不具合は、Outlook.com、Hotmail.com、Live.comなどのメールアドレス宛てに送信したメールが、受信側で拒否されるというもの。11月6日ごろからMicrosoftのサポートコミュニティ「Microsoft Q&A」に報告が寄せられていた。

影響を受けた送信者には、「550 5.7.1」や「550 5.7.23」などのエラーコードを含む配信不能通知（NDR）が返されていた。

これらのエラーは、送信元のメールサーバーが正規のものであることを確認するSPF（Sender Policy Framework）などのメール認証に関連するもの。しかし、SPFやDKIM、DMARCといった認証設定が適切に構成されているにもかかわらず、メールが拒否される事例も報告されていた。

Microsoftが設定変更を取り消し、11月9日に復旧

Microsoftは、サービス正常性通知「EX1545193」において、不具合の原因を説明した。

同社によると、迷惑メール対策ルールの更新によって、一部の正規メールが誤って判定され、ブロックされていたという。

Microsoftは問題のある更新をロールバックし、メールの配信が正常に戻ったことを確認。11月9日に障害を解消した。

今回の問題はMicrosoft側の判定処理に起因するもので、必ずしも送信者側のメール認証設定に問題があったわけではない。

なお、不具合の発生期間中に配信を拒否されたメールについては、自動的に再配信されるとは限らない。Microsoft Q&Aでは、配信に失敗したメールを再送する必要があると案内している。