ルネサス エレクトロニクスは11月10日、統合開発プラットフォーム「Renesas 365」で利用できる「Xplore開発者向けハブ（以下、Xplore）」の提供を開始したと発表した。12米ドルから購入できるRAマイコン開発ボードに加え、拡張モジュールや100種類を超えるソフトウエアなどを提供し、プロトタイプの構築を支援する。

ハードウェアから開発ツールまでクラウド環境に集約

Xploreは、プロジェクト初期のアイデア検討や、短期間かつコストを重視した開発を想定するプロトタイピング環境。 RAマイコン開発ボードのほか、ルネサスとパートナー各社が提供するアナログやコネクティビティの拡張モジュール、アプリケーションソフトウエア、開発ツールをRenesas 365上で利用できる。

開発者は、マイコンボードに拡張モジュールを組み合わせ、ソフトウエアビルディングブロックや開発ツールを使ってアプリケーションを構築できる。同じ環境内で設計を評価できるほか、ガイド付きチュートリアルやハンズオンラボも利用可能だという。

また、「Renesas 365, Powered by Altium」は、ソリューションの探索からシステム開発、ライフサイクル管理までを一つの環境で扱う電子機器開発プラットフォームである。XploreにはWebブラウザからアクセスできる。

クラウド接続型のワークスペースでは、開発ボード、ソフトウエアリソース、統合開発環境（IDE）、設計ワークフローを一つの環境で利用できる。インストールは不要で、組織内の関係者がリアルタイムで連携し、チーム間で開発の進捗を共有することも可能だ。

100種類超のソフトウエアを組み込み可能

Xploreでは、実際の組み込み用途を基にした100種類超のソフトウエアビルディングブロックを利用できる。各ブロックには、一般的なアプリケーションやサブシステムの要件に応じた検証済みの機能が用意され、ルネサスのハードウェアや周辺機能に合わせて最適化されている。

開発者はRenesas 365上で必要なブロックを検索し、アプリケーションの設計・開発環境へ直接組み込める。 低レベルのデバイスソフトウエアから開発を始めたり、新たなツール、SDK、フレームワークの使い方を一から習得したりする必要がないという。

各ソフトウエアは、複数の製品やアプリケーションで使用できるよう検証されており、再利用にも対応する。例えば、NFCやBluetooth Low Energyの接続機能向けに作成したコードを、アセットトラッキング機器、スマートロック、家電などへ展開できるとしている。

ユースケースを起点にプロトタイプを開発

Xploreでは、開発者が個々の部品や機能を一つずつ探すのではなく、ユースケースやアプリケーションを起点にソリューションを検討できる。例えば、RAマイコンボードを選択し、アナログやコネクティビティの拡張モジュールを追加した上で、同じ設計環境内でアイデアを検証するといった具合だ。スマートホーム、産業、民生、IoTシステムなどの用途に応じたデモ、チュートリアル、ハンズオンラボも用意する。

ルネサスは、まずRAマイコン向けにXploreの提供を開始した。 今後は、Renesas 365が対応するマイコンやMPU、拡張モジュールを順次追加し、AI支援型の開発ワークフローも導入する予定だという。