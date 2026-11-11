フォーティエンスコンサルティングは11月11日、企業のAIガバナンスの整備状況を可視化する「AIガバナンス診断サービス」の提供を開始したと発表した。6領域を5段階の成熟度で評価し、必要な施策と優先順位を示す。診断後は、方針や体制の設計、規程・ガイドラインの制定、運用定着、人材育成までを同じチームが支援するという。

6領域を5段階で評価、優先施策を可視化

AIガバナンス診断サービスでは、総務省と経済産業省が策定した「AI事業者ガイドライン」を踏まえ、フォーティエンス独自の設問を設定。「組織・体制」「方針・ルール」「人材育成」「リスク管理」「データ・セキュリティ」「透明性・モニタリング」の6領域を診断する。

診断結果は領域別のスコアとしてレーダーチャートで可視化する。必要な施策を洗い出して優先度を付け、企業が着手すべき項目を明示する仕組みだ。

成果物イメージ

診断メニューとして、簡易的な「クイック診断」と「本診断」を用意する。クイック診断では、質問票への回答やヒアリングなどで必要な情報を確認した後、最短1営業日で結果を提示する。本診断の所要期間は4週間からで、費用は診断範囲に応じた個別見積もりとなる。

支援範囲

規程の制定から運用定着まで一貫して支援

診断後は、AIポリシーや推進体制の設計、規程・ガイドラインの制定、リスクチェックプロセスの構築、人材育成などを支援する。必要に応じて、AIマネジメントシステムに関する国際規格「ISO/IEC 42001」の認証取得にも対応する。

期間の目安は、診断後の方針・体制設計が2カ月から、規程・ガイドラインの制定やプロセス構築などの具体的な施策が3カ月から。実際の期間は診断結果に応じて決定し、その後も運用の定着まで継続的に支援する。

フォーティエンスは、企業自身がAI利用に伴うリスクを継続的に評価・管理し、必要に応じて管理体制を改善できる「自走型ガバナンス体制」の構築を支援するとしている。今後、製造、流通、金融、公益サービス、政府・自治体など幅広い業界に同サービスを提供していくという。