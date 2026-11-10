BSI(英国規格協会)は、AIの不具合が企業にもたらす影響を調べたレポート「The cost of AI failure」を公開した。日本企業の74%が過去1年間にAIの不具合を経験し、不具合を経験した日本企業の31%がセキュリティ侵害につながったと答えた。

日本企業の74%がAIの不具合を経験、38%が安全上の影響

調査は、日本を含む9カ国のビジネスリーダー1,287人を対象に実施した。ここでいう不具合は、ハルシネーションや顧客への誤った情報の提供、チャットボットの不適切な応答、エージェント型AIが意図どおりに動かないことなどを指す。

過去1年間に不具合を経験した日本企業は74%(グローバル75%)で、経験した企業の91%(同92%)は複数回発生したと答えた。不具合を経験した日本企業が挙げた影響は、安全性への影響38%(同28%)、規制・コンプライアンス上の問題35%(同29%)、セキュリティ侵害31%(同30%)、業務時間の浪費30%(同44%)、評判の低下13%(同21%)。財務上の損失を報告した日本企業は14%(同27%)だった。AIインシデントを管理するプロセスを整備している日本企業は41%(同47%)にとどまる。

エージェント型AIの不具合で市場収益の最大3.6%がリスクに

BSIの委託でAlma Economicsが行った経済モデル分析では、AIの不具合によって年間で市場収益の最大3.6%がリスクにさらされる可能性があると推計した。不具合の種類別では、顧客対応チャットボットが0.1%、偏見や差別を伴う意思決定が0.3%、ハルシネーションや事実と異なる出力が2.5%、エージェント型AIが3.6%。規制当局による罰金は含まない。

エージェント型AIを本格運用している日本企業は13%(同13%)。懸念としては、セキュリティを挙げた企業が63%(同53%)、AIガバナンスの欠如が42%(同37%)、規制の未整備が30%(同33%)だった。日本企業の73%(同78%)はAI投資の増加を見込んでいる。

規格に準拠したAI利用方針を実施できている日本企業は35%

AIガバナンスプログラムを整備している日本企業は40%(同38%)で、グローバルでは前年の24%から増えた。一方、規格に準拠した安全なAI利用方針を適切に実施できていると答えた日本企業は35%(同65%)、AIで使うデータやアルゴリズムの透明性を十分に確保していると答えた日本企業は34%(同68%)にとどまった。

BSIグループジャパンのマネージング・ディレクターの根本英雄氏は「AIの不具合による安全性への影響や、エージェント型AIのセキュリティに対する懸念がグローバルを上回っている点は、日本企業にとって注視すべき結果」とコメントしている。BSIは、AIマネジメントシステムの国際規格ISO/IEC 42001に基づくガイダンスや研修、認証で企業を支援するとしている。

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