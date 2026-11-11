Sprocketは11月11日、AIエージェント「SproAgent」シリーズの「データ分析エージェント」に、分析結果からスライドを生成する機能を追加したと発表した。

チャットで行った分析の内容を、Microsoft PowerPointで編集可能なPPTX形式のファイルとして出力できる。データ分析エージェントの利用企業は追加費用なしで利用可能だ。

分析結果から編集可能なスライドを生成

今回追加したスライド生成機能は、データ分析エージェントとの会話内容を基に資料を作成する機能である。

利用者がチャット画面の［スライド生成］ボタンを押すと、それまでの会話内容に基づいてスライドを生成。完成したスライドは画面上でプレビュー可能で、確認後はPPTX形式でダウンロードできる。

入力欄に資料の観点を指定することも可能だ。「経営会議向けに要点を絞る」や「月次の変化を中心にまとめる」といった指示を入力すると、その内容を反映してスライドを生成する。

自社資料のPDFを使ってデザインを調整

汎用的な生成AIを使ったスライド作成では、生成するたびにデザインが変わる場合がある。そのため、出力後に体裁を整える作業が必要になることもある。

データ分析エージェントは、PDFをアップロードしてAIに参照させる機能を備える。利用者は、PC内に保存している自社のスライド資料をPDF形式でアップロードできる。アップロードしたPDFを基にスライドを生成すると、自社資料のデザインに近づけることが可能だ。

分析後に残っていた資料作成を効率化

Sprocketによると、AIによってデータ分析にかかる手間を減らしても、その結果を共有するための資料作成は人の作業として残っていたという。

AIの回答は長文になりやすい。利用者が要点を読み取り、文章や表を別のツールに貼り付けて資料を作成する場合もある。分析をAIに任せても、社内での回覧や社外への説明に向けた準備には人手がかかっていた。

新機能では、分析を終えた会話から直接スライドを生成できる。分析結果を資料へ転記する工程を減らし、分析から共有までの作業を効率化する狙いだ。

データ分析エージェントは、AIエージェント「SproAgent」シリーズの第1弾として、2025年7月に提供を開始したサービスである。2026年10月には、GA4とGoogle Search Consoleのデータにも対応した。

今回の機能追加によって、分析結果を得るだけでなく、その内容を人が確認しやすい資料に整えるところまでを支援する方針だ。