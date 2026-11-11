盤を結集する地域中核拠点として位置付ける。従業員数は約1,000人を予定しており、地域企業や自治体、教育機関との連携を通じて、新たな事業や雇用の創出を目指す。

SCSKは11月10日、北海道札幌市に「SCSKグループ札幌センター」を開所したと発表した。北海道で事業を展開するグループ4社の人材や技術、事業基盤を結集する地域中核拠点として位置付ける。

SCSKグループ札幌センターの概要

SCSKグループ札幌センターは、札幌市中央区北一条西5丁目に開設された新拠点。地上26階、地下2階の建物のうち5フロアを使用し、オフィス面積は約8,508平方メートルとなる。

同センターには、北海道で事業を展開するネットワンシステムズ、SCSKサービスウェア、SCSK北海道、ダイアモンドヘッドの4社が集まる。

SCSKグループ札幌センターのエントランス

SCSKグループ札幌センターのオフィスエリア

ITインフラからBPO、EC支援までグループの専門性を集結

SCSKグループはこれまで北海道において、各社の専門性を生かした事業を展開してきた。

ネットワンシステムズはネットワークやITインフラの構築、SCSKサービスウェアはコンタクトセンターやバックオフィスを中心としたBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）事業を手掛ける。

SCSK北海道は、地域企業向けのシステム開発やDX支援を展開。ダイアモンドヘッドは、EC関連のシステム開発やデザイン、デジタルマーケティング、物流、カスタマーサービスなどを提供している。

新センターでは、こうしたグループ各社の技術やノウハウ、事業基盤を結集することで、企業のITインフラ構築から業務運用、EC事業の支援まで、幅広い領域で連携を図る。

従業員数は約1,000人を予定しており、SCSKグループは、同センターを北海道における地域中核拠点として活用し、IT・デジタル技術を通じた新たな事業と雇用の創出を目指す。