三菱電機は11月10日、オープンソースの開発手法や共創文化を社内へ取り入れる「インナーソース」活動から開発したロボット開発共通フレームワーク「RoboPivot」を、実製品のソフトウェア開発に初めて適用したと発表した。子会社の三菱電機モビリティが病院向け多用途搬送ロボット「MELDY」の開発に活用し、従来の開発手法と比較してソフトウェア開発のリードタイムを30%短縮した。

部門ごとの「作り直し」を削減、開発成果を全社で再利用

RoboPivotでは、各部門が開発したコードや設計ドキュメント、ノウハウなどを「共通資産」として蓄積し、別の開発プロジェクトから再利用できるようにする。これまで部門ごとに類似機能を個別開発していた「開発サイロ」を解消し、開発効率と品質の向上につなげる狙いだ。

三菱電機は2025年4月、ものづくり技術本部にオープンソース&インナーソース共創推進部(OSPO)を設置し、インナーソース活動を開始した。今後はソフトウェア以外の設計・製造分野にも活動を広げ、2030年に製品開発リードタイムを50%削減することを目指す。

インナーソースはソースコードを公開し、複数の開発者が共同で改善するオープンソース型の開発手法を企業内部に取り入れる取り組み。三菱電機では、さまざまな事業部門がそれぞれ開発を進めてきた結果、類似する機能やシステム構成を案件ごとに作り直すケースが発生し、開発期間の長期化や品質のバラつきにつながっていたという。

そこで、各プロジェクトで開発したコードや仕様書、ツール、ノウハウなどをインナーソース基盤へ登録し、他部門が取得して再利用できる仕組みを構築。別のプロジェクトで利用した際に発見した課題や改善内容を再び共通資産へ反映することで、部門を越えて成果物を継続的に改善する。

インナーソース活動による部門横断でのナレッジ活用イメージ

各部門や個人に蓄積されてきた暗黙知についても形式知化し、三菱電機グループ全体の知的財産として共有する。将来的には、蓄積したナレッジをAIで検索・活用することも想定している。

JSONで設定を統一、ノーコードで開発成果を組み合わせ

今回のRoboPivotでは、ロボット開発で必要となるフォルダ管理、設定管理、起動手順、検証プロセスなどの仕様を共通化した。さらに、JSON(JavaScript Object Notation)による設定の統一や自動検証、Web UIによるノーコード操作など、開発支援ツールを一体で提供する。

搬送ロボットだけでなく、FA機器、四脚ロボット、人型ロボットなど、形態や用途が異なる開発チームがインナーソース活動に参加。各チームが実機開発で得たノウハウやソフトウェアモジュールをRoboPivotへ蓄積し、異なる環境で再利用することで、不具合の早期発見や機能改善にもつなげる。

今回のMELDYでは、RoboPivotに蓄積した共通資産を利用することで、検証環境の立ち上げを含め、新規にロボットの誘導機能を開発する場合と比較して開発リードタイムを30%短縮した。

三菱電機は今後、インナーソース活動をソフトウェア開発だけでなく設計・製造領域へも拡大する。同社のデジタル基盤「Serendie」と組み合わせながら、事業DX、業務DX、ものづくりDXを横断した開発成果やナレッジの循環を進める方針だ。