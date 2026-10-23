三菱電機は10月22日、産業機器上でOT(Operational Technology)セキュリティを実現する新ソリューションを開発したと発表した。同社が2026年1月に完全子会社化したNozomi Networksの技術を活用し、産業機器や設備のセキュリティ強化とOT環境全体の可視化を両立する。2027年度中に「Nozomi Arc」の拡張機能として提供開始する予定だ。

Nozomi Arcを産業機器へ実装

近年は製造業や社会インフラ分野でIoT化やDXが進展し、OTセキュリティの重要性が高まっている。加えて、欧州のサイバーレジリエンス法(CRA)などへの対応も求められる中、産業機器や設備レベルでのセキュリティ強化が課題となっている。

新ソリューションでは、Nozomi Networksが提供するホストベースのセキュリティセンサー「Nozomi Arc」の監視機能を、三菱電機のコントローラ製品をはじめとする産業機器へ搭載。USBモニタリングに加え、マルウェアの検知・隔離・削除やソフトウェア管理を実施することで、産業機器やそれらを搭載した装置の製品セキュリティを強化する。

新ソリューションのイメージ

これにより、産業機器メーカーのセキュリティ対策実装を支援するとともに、設備利用者に対しても安全で信頼性の高い運用環境を提供するとしている。

OT環境全体を可視化し脅威を早期検知

新ソリューションは、NozomiのOT/IoT資産可視化・脅威検知ソリューションとも連携する。個々の産業機器だけでなく、OT環境全体の状態や通信状況を一元的に可視化できるため、異常や脅威を早期に検知することが可能になる。

多様な設備や機器が混在するOT環境では、個々の機器の状態把握や異常検知が難しいことが課題となっている。今後、三菱電機は同ソリューションを自社の各種OT機器へ順次搭載するとともに、産業機器・装置メーカーにも展開することで、OT環境全体のセキュリティレベル向上を目指す。