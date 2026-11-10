コミクスは11月10日、AI開発支援ツールを自ら利用する経営者向けに、AI環境の保守・点検契約「AI点検整備プラン」の提供を開始したと発表した。

権限や秘密情報、自動実行、バックアップなどを毎月点検する。AIや自動化が停止した際の相談対応や、本番投入前のレビューにも対応。AI導入後の環境を継続的に確認し、運用上のリスク管理を支援する狙いだ。

AI環境を月次で点検、権限や秘密情報の管理状況を確認

「AI点検整備プラン」は、企業が導入したAI環境について、導入後の運用や管理を支援するサービスだ。月次点検、駆け込み復旧、本番投入前レビュー、四半期ごとの成果報告という4つの支援を提供する。

月次点検では、AIに付与した権限が広すぎないかを確認する。秘密情報をどこに置いているかも点検。バックアップの有無や自動実行の一覧、失敗状況も対象となる。AIの利用料や新モデル、料金改定による影響も確認する。

点検の際には、利用企業が読み取り専用の自己診断を実行。コミクスがその診断結果の要約を確認する。顧客データや秘密情報は持ち出さず、診断結果の要約のみを共有する方式を採るという。

確認後は、状態を赤、黄、緑で示した点検票と改善方法を提供。設定変更は利用企業自身が実施する。利用企業の承認がある場合は、コミクスが同席して設定変更を行う。

AI停止時の相談や本番投入前のレビューにも対応

駆け込み復旧では、AIや自動化が停止した場合や、作業が行き詰まった場合に相談を受け付ける。相談件数は月4件までで、営業日48時間以内に一次回答する。48時間は一次回答までの期限であり、復旧完了までの時間を保証するものではない。

本番投入前のレビューも月4件まで提供する。対象となるのは、経営者や社員が作成した自動化の仕組みなどだ。AI向けに作業手順をまとめた「スキル」や、社外へ公開する文面も確認対象となる。

作成したAIや自動化の仕組みをそのまま実務に投入するのではなく、人による確認工程を設けることを目的としている。

AI活用の成果を四半期ごとに可視化

AIの安全な運用だけでなく、導入効果を確認する仕組みも用意する。

四半期ごとの成果報告では、時間や件数、商談数など、導入時に合意した指標を使って成果を確認。結果は、経営会議などで利用できる1枚の報告資料としてまとめる。

このほか、最高情報責任者との月1回30分の相談機会を提供する。生成AIの活用トピックスも毎月1回提供。活用トピックスは約70ページを目安としている。

Claude CodeやCodexを利用する経営者を対象に

同プランは、Claude CodeやCodexなどを自ら利用する経営者を主な対象とする。社員が作成した自動化を実務へ投入する前に確認したい場合などの利用を想定している。AIが動作しなくなった際の相談や、AI導入による成果を経営会議で報告する用途も挙げている。

コミクスは、AI活用の拡大に伴い、権限や情報の扱いを継続的に管理できる環境づくりを支援する方針だ。効率化による成果と運用上のリスクを、ともに経営上のテーマとして扱える体制を後押しするとしている。