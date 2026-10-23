TANKA, Inc.の日本拠点であるTANKA Japanは2026年10月22日、「中小企業の生成AI業務活用実態調査」の結果を発表した。これは従業員100人未満の国内中小企業に勤務し、業務で生成AIを利用している会社員500人を対象とした調査となる。

生成AIの利用で自分の作業が速くなったと答えた人は64.2%だったが、チームの仕事が速くなったとの回答は51.8%にとどまった。「自分は速くなったが、チーム全体はあまり速くなっていない」と感じている人は60.0%に上る。

個人とチームの速度差を感じる回答は60.0%（TANKA提供）

仕事が止まったり遅れたりする最大の原因を尋ねると、「他の人の返事・確認・承認待ち」（28.2%）や「必要な情報や過去の経緯探し」（23.6%）など、人と人の間で生じる作業が合計71.0%を占めた。自分の作業そのもの（21.4%）を大きく上回る結果だ。同僚への確認や背景の説明、情報探しで1日に1時間以上を費やす人も44.0%いた。

AIの成果の共有も進んでいない。生成AIで作成した資料や整理した情報を、仕組みとしてチームで共有している割合は24.0%にすぎない。58.6%は「担当者が休む・辞めると止まってしまう仕事」があると答えた。利用している生成AIがチームの事情をほとんど、あるいは全く知らないという人も39.2%おり、成果が個人の中に閉じている実態がうかがえる。

今後AIに最も期待することとしては、「確認・引き継ぎ・情報探しなど、人と人の間の仕事を進めること」が42.0%となり、「資料作成など自分の作業をさらに速くすること」（41.2%）をわずかに上回った。チームの経緯や担当を理解して仕事を進めるAIを使ってみたいとの回答は76.2%に達している。

チームの文脈を理解するAIの期待（TANKA提供）

同社は、個人の効率化にとどまらず、チームの業務背景を理解するAIエージェントによってこの課題に対応していく考えだ。