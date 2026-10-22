Microsoftは、WinUI Gallery 3.0 is here: TableView, Charts, InkCanvas and moreにおいて、Windowsアプリの開発支援ツール「WinUI Gallery」をバージョン3.0に更新した。実験段階のUI部品を開発者が正式公開前に試用し、改善に向けた意見をフィードバックできる仕組みを導入した。新たなUI部品のサンプル追加や検索機能の改善も行われている。

開発者は新しいユーザーインタフェース(UI)部品を正式リリース前に試用し、その使用感や改善点をMicrosoftにフィードバックできる。

  • Windowsアプリの開発支援ツール「WinUI Gallery」の最新版であるバージョン3.0が公開された　出典：Microsoft

    Windowsアプリの開発支援ツール「WinUI Gallery」の最新版であるバージョン3.0が公開された　出典：Microsoft

Microsoft、正式公開前のUI部品を試せる仕組みを導入

WinUI Galleryは、WindowsアプリのUI要素や動作を確認するための開発者向けサンプルアプリだ。各種コントロールの表示や操作を実際に試せるほか、関連するコード例も確認できる。開発者はこれらを参考に、Microsoftのデザイン体系やガイドラインに沿ったアプリを制作可能で、Windows 11の標準アプリに近い外観や操作性を実現するうえで役立つツールとなっている。

従来、WinUI Galleryに新しいコントロールが追加されるのは、対象の機能がWindows App SDKの安定版として公開された後だった。その段階では、開発者が実際に使用して問題点を報告しても、Microsoftがフィードバックを受けて仕様を変更する余地は限られていた。

バージョン3.0では、実験段階のWindows App SDKコンポーネントもアプリ内で確認できるようになった。これにより、開発者は正式な安定版の公開を待たずに新しいコントロールを評価し、改善に向けた意見を伝えられる。Microsoftは、開発者から早い段階で意見を集めることで、機能の設計や使い勝手を見直す機会を得る。

今回の更新では、操作性や検索機能にも変更が加わった。マウスの戻るボタンと進むボタンを使って、ブラウザーと同様にGallery内のページを移動できる。検索機能では各コントロールのページに検索用タグを設定した。これにより、コントロール名そのものを入力しなくても、「context menu」「carousel」「WCAG」などの関連語から目的のページを探せる。

検索結果が見つからない場合の案内も改善された。入力した検索クエリーと検索のヒントが表示され、すべてのサンプルを閲覧するためのボタンも表示される。

表やグラフの新UI部品を追加、検索機能も改善

実験段階のコントロールを利用できるようになったことで、サンプルも増えた。追加されたものには、TableView、Charts、Wrap Panel、LayoutPanelが含まれる。これらは、データを表形式やグラフなどで表示し、利用者が情報を把握しやすくするためのUI要素だ。開発者は各サンプルを確認し、自身のアプリに適した表示方法を検討できる。

Microsoftは2018年以降、Windowsアプリ開発者向けのショーケース型ツールを提供してきた。現在のWinUI Galleryという名称になるまでには、いくつかの名称変更もあった。なお、WinUI Gallery 3.0というアプリのバージョン名は、現在のUIフレームワーク「WinUI 3」とは別のものだ。名称が似ているものの、両者のバージョンに関連はない。

WinUI Galleryは一般のPC利用者が日常的に使うアプリではないが、Windows向けソフトウェアを開発する人々にとって、UIの実装方法やコードを学べる実用的な資料となる。実験段階の機能を早期に試せる環境が整ったことで、Microsoftは開発者の意見を取り込みながら、Windows 11向けアプリのUI改善を促す構えだ。

WinUI Gallery 3.0はMicrosoft Storeで入手でき、ソースコードはGitHubで公開されている。

後藤大地

後藤大地

ごとうだいち

2002年にオングスを設立。IT分野を中心に、国内外の最新動向を扱うニュース記事の執筆や、専門知識を生かした書籍の執筆に取り組んでいる。技術トレンドを的確に捉え、専門的な内容を分かりやすく伝えることを得意とする。
執筆活動と並行して、企業システムの設計・開発・保守にも長年携わってきた。特にサイバーセキュリティやソフトウェア開発に関する深い知見と実務経験を持ち、技術とビジネスの両面からIT分野を捉えている。海外での取材経験も豊富で、現地企業や技術者への取材を通じ、グローバルな視点から情報を発信している。

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