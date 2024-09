OpenAI CTOのMira Murati氏が退任する。9月25日付でXに投稿した。Murati氏は6年半前にOpenAIに加わった。2023年末にCEOのSam Altman(サム・アルトマン)氏が一時的に解雇されるなどの騒動時、一時的にCEOに任命されるなど、OpenAIで中心的な役割を果たしてきた。

5月の「GPT-4o」の発表もMurati氏が行った一方で、騒動時にはアルトマン氏に対する懸念を取締役会メンバーに伝えていたという。退任を告げるXの投稿では「自分の探索のための時間と空間を作りたい」と記している。

I shared the following note with the OpenAI team today. pic.twitter.com/nsZ4khI06P