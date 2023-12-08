CERT Coordination Center (CERT/CC, Carnegie Mellon University)は12月6日(米国時間)、「VU#811862 - Image files in UEFI can be abused to modify boot behavior」において、ユニファイド・エクステンシブル・ファームウェア・インタフェース(UEFI: Unified Extensible Firmware Interface)の画像解析ライブラリに多数の脆弱性が存在するとして、注意を喚起した。

この脆弱性を悪用されると、ESPパーティションまたはファームウェアに対する管理権限を持つローカル攻撃者によって、次のような攻撃を引き起こされる可能性があるとされる。

  • UEFIセキュリティ機能(Secure Boot)を無効にする
  • UEFIブート順序または指定されたブートパーティションを変更する
  • 不要なソフトウェアを実行して、保護されているオペレーティングに感染する
  • VU#811862 - Image files in UEFI can be abused to modify boot behavior

    VU#811862 - Image files in UEFI can be abused to modify boot behavior

脆弱性が存在する製品を提供していると見られるベンダーは次のとおり。

  • American Megatrends Incorporated (AMI)
  • Insyde Software Corporation
  • Intel
  • Phoenix Technologies

本稿執筆時点で、製品において脆弱性の有無が判明していないベンダーは次のとおり。

  • Acer
  • Amazon
  • ARM Limited
  • ASUSTeK Computer Inc.
  • Cisco
  • Dell
  • Fujitsu
  • Gamma Tech Computer Corp.
  • GETAC Inc.
  • Google
  • Hewlett Packard Enterprise
  • HP Inc.
  • Lenovo
  • Qualcomm
  • ReactOS
  • Star Labs Online Limited
  • VAIO Corporation

脆弱性の影響を受けないとされるベンダーは次のとおり。

  • Microsoft
  • Toshiba Corporation

Binarlyによって発見されたこれら複数の脆弱性(LogoFAILと命名)は、ベンダーごとにライブラリにカスタマイズなどの可能性があるため、それぞれ異なる脆弱性情報データベース(CVE: Common Vulnerabilities and Exposures)のIDが適用される可能性がある。このため、脆弱性の詳細は各ベンダーが提供する情報を確認する必要がある。CERT Coordination Center (CERT/CC, Carnegie Mellon University)はベンダーが提供する情報を確認し、必要に応じてアップデートを適用することを推奨している。