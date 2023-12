CERT Coordination Center (CERT/CC, Carnegie Mellon University)は12月6日(米国時間)、「VU#811862 - Image files in UEFI can be abused to modify boot behavior」において、ユニファイド・エクステンシブル・ファームウェア・インタフェース(UEFI: Unified Extensible Firmware Interface)の画像解析ライブラリに多数の脆弱性が存在するとして、注意を喚起した。

この脆弱性を悪用されると、ESPパーティションまたはファームウェアに対する管理権限を持つローカル攻撃者によって、次のような攻撃を引き起こされる可能性があるとされる。

UEFIセキュリティ機能(Secure Boot)を無効にする

UEFIブート順序または指定されたブートパーティションを変更する

不要なソフトウェアを実行して、保護されているオペレーティングに感染する

脆弱性が存在する製品を提供していると見られるベンダーは次のとおり。

American Megatrends Incorporated (AMI)

Insyde Software Corporation

Intel

Phoenix Technologies

本稿執筆時点で、製品において脆弱性の有無が判明していないベンダーは次のとおり。

Acer

Amazon

ARM Limited

ASUSTeK Computer Inc.

Cisco

Dell

Fujitsu

Gamma Tech Computer Corp.

GETAC Inc.

Google

Hewlett Packard Enterprise

HP Inc.

Lenovo

Qualcomm

ReactOS

Star Labs Online Limited

VAIO Corporation

脆弱性の影響を受けないとされるベンダーは次のとおり。

Microsoft

Toshiba Corporation

Binarlyによって発見されたこれら複数の脆弱性(LogoFAILと命名)は、ベンダーごとにライブラリにカスタマイズなどの可能性があるため、それぞれ異なる脆弱性情報データベース(CVE: Common Vulnerabilities and Exposures)のIDが適用される可能性がある。このため、脆弱性の詳細は各ベンダーが提供する情報を確認する必要がある。CERT Coordination Center (CERT/CC, Carnegie Mellon University)はベンダーが提供する情報を確認し、必要に応じてアップデートを適用することを推奨している。