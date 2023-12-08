CERT Coordination Center (CERT/CC, Carnegie Mellon University)は12月6日(米国時間)、「VU#811862 - Image files in UEFI can be abused to modify boot behavior」において、ユニファイド・エクステンシブル・ファームウェア・インタフェース(UEFI: Unified Extensible Firmware Interface)の画像解析ライブラリに多数の脆弱性が存在するとして、注意を喚起した。
この脆弱性を悪用されると、ESPパーティションまたはファームウェアに対する管理権限を持つローカル攻撃者によって、次のような攻撃を引き起こされる可能性があるとされる。
- UEFIセキュリティ機能(Secure Boot)を無効にする
- UEFIブート順序または指定されたブートパーティションを変更する
- 不要なソフトウェアを実行して、保護されているオペレーティングに感染する
脆弱性が存在する製品を提供していると見られるベンダーは次のとおり。
- American Megatrends Incorporated (AMI)
- Insyde Software Corporation
- Intel
- Phoenix Technologies
本稿執筆時点で、製品において脆弱性の有無が判明していないベンダーは次のとおり。
- Acer
- Amazon
- ARM Limited
- ASUSTeK Computer Inc.
- Cisco
- Dell
- Fujitsu
- Gamma Tech Computer Corp.
- GETAC Inc.
- Hewlett Packard Enterprise
- HP Inc.
- Lenovo
- Qualcomm
- ReactOS
- Star Labs Online Limited
- VAIO Corporation
脆弱性の影響を受けないとされるベンダーは次のとおり。
- Microsoft
- Toshiba Corporation
Binarlyによって発見されたこれら複数の脆弱性(LogoFAILと命名)は、ベンダーごとにライブラリにカスタマイズなどの可能性があるため、それぞれ異なる脆弱性情報データベース(CVE: Common Vulnerabilities and Exposures)のIDが適用される可能性がある。このため、脆弱性の詳細は各ベンダーが提供する情報を確認する必要がある。CERT Coordination Center (CERT/CC, Carnegie Mellon University)はベンダーが提供する情報を確認し、必要に応じてアップデートを適用することを推奨している。