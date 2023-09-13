Check Point Software Technologiesは9月11日(米国時間)、「August 2023’s Most Wanted Malware: New ChromeLoader Campaign Spreads Malicious Browser Extensions while QBot is Shut Down by FBI - Check Point Blog」において、2023年8月のマルウェアランキングを発表した。
Check Point Software Technologiesより発表された2023年8月のマルウェアランキングは次のとおり。
|順位
|マルウェア
|前月比較
|1
|Qbot
|↔
|2
|Formbook
|↔
|3
|Fakeupdates
|↑
|4
|Nanocore
|↑
|5
|NJRat
|↑
|6
|Remcos
|↓
|7
|Emotet
|↓
|8
|CloudEye
|↑
|9
|Mirai
|↑
|10
|ChromeLoader
|↑
|順位
|脆弱性
|前月比較
|1
|HTTPヘッダリモートコード実行の脆弱性 (CVE-2020-10826、CVE-2020-10827、CVE-2020-10828、CVE-2020-13756)
|↑
|2
|HTTP経由のコマンドインジェクションの脆弱性 (CVE-2021-43936、CVE-2022-24086)
|↑
|3
|MVPower CCTV DVRリモートコード実行の脆弱性 (CVE-2016-20016)
|↑
|4
|Dasan GPONルータ認証バイパスの脆弱性 (CVE-2018-10561)
|↔
|5
|PHPイースターエッグ情報漏洩の脆弱性 (CVE-2015-2051)
|↑
|6
|D-Link複数製品におけるリモートコード実行の脆弱性 (CVE-2015-2051)
|↑
|7
|PHPUnitコマンドインジェクションの脆弱性 (CVE-2017-9841)
|↑
|8
|Webサーバにおける悪意あるURLディレクトリトラバーサルの脆弱性 (CVE-2010-4598、CVE-2011-2474、CVE-2014-0130、CVE-2014-0780、CVE-2015-0666、CVE-2015-4068、CVE-2015-7254、CVE-2016-4523、CVE-2016-8530、CVE-2017-11512、CVE-2018-3948、CVE-2018-3949、CVE-2019-18952、CVE-2020-5410、CVE-2020-8260)
|↓
|9
|WordPress portable-phpMyAdminプラグイン認証バイパスの脆弱性 (CVE-2012-5469)
|↔
|10
|OpenSSL TLS DTLS Heartbeat情報漏えいの脆弱性 (CVE-2014-0160、CVE-2014-0346)
|↔
|順位
|モバイルマルウェア
|1
|Anubis
|2
|AhMyth
|3
|SpinOk
Check Point Software Technologiesは2023年8月のマルウェア動向として、Chromeユーザーを標的とした偽広告掲載キャンペーン「Shampoo」について指摘した。このキャンペーンでは、ChromeLoaderマルウェアの新種が確認されている。
ChromeLoaderは2022年に初めて観測されたGoogle Chromeを標的としたブラウザ・ハイジャッカー。今回のマルウェアランキングで第10位にランクインするなど、急増している。このマルウェアは偽の広告を通じて悪質な拡張機能をWebブラウザにインストールさせることを初期の攻撃ベクトルとしている。だまされてこの悪意ある拡張機能をインストールしてしまった場合、個人情報を窃取されたり、不要な広告の表示されたりするという。
また、2023年8月の成果として、米国連邦調査局(FBI: Federal Bureau of Investigation)が実施した世界的なQbot撲滅作戦「ダックハント・オペレーション (Operation Duck Hunt)」について取り上げ、相当数の感染デバイスが特定され、作戦後にその影響が大幅に減少したことを確認したと伝えている。