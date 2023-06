日立製作所は6月6日、ハイブリッドクラウドソリューションEverFlex from Hitachi(EverFlex)において、AWSとの協創により、オンプレミスとクラウドにまたがるミッションクリティカル向けクラウドストレージサービス「Hitachi Virtual Storage Platform on cloud(VSP on cloud)」を同日より提供開始することを発表した。価格は個別見積。

ハイブリッドクラウドソリューションの強化ポイントと利用イメージ

VSP on cloudは、日立ストレージの技術や運用ノウハウをAWS上に適用することで、機密性の高いデータを保有するシステムの移行やシステム配置・変更が容易なハイブリッドクラウド環境を実現するクラウドストレージサービス。

AWS上で日立のストレージ基本ソフトウェアを搭載したデータ基盤が利用でき、クラウド移行に伴う構成や運用の再設計、構築、検証などのカスタマイズ作業の負担を大幅に低減できるとしている。クラウドへ移行したシステムはオンプレミス同様に日立が運用する。

また、データ連携やコンテナ連携などの各種ソリューションと組み合わせることで、システムの可搬性や堅ろう性が向上し、機密性の高いデータの柔軟な利活用を実現するとしている。

さらに、データ保全性の高いリモートコピー機能をハイブリッドクラウド環境で自在に利用できるようになることで、オンプレミスとクラウドにまたがった災害対策環境を容易かつ柔軟に構築することが可能。コピーデータを利用し、AWSのさまざまなクラウドサービスと連携したデータ利活用基盤や開発基盤の構築も可能。

今後もEverFlexは、オンプレミスとクラウド双方のサービスメニューを拡充するとともに、さまざまなパートナーとの協創を強化するとしている。