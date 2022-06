Microsoftは6月9日(米国時間)、Windows Blog「New Updates for Notepad and Media Player for Windows Insiders|Windows Blog」において、Windows 11のWindows Insider Program向けに新バージョンのメモ帳とメディアプレイヤーをリリースしたことを伝えた。この新バージョンでは、パフォーマンスやアクセシビリティなどが大幅に向上しているとのこと。

新しいメモ帳における変更点としては、次の項目が挙げられてる。

すべてのチャネルのバージョン11.2204以降でネイティブARM64のサポートが追加され、パフォーマンスが大幅に向上した

Devチャネルのバージョン11.2205以降で、非常に大きなファイルのスクロールや、大きなテキストの置換におけるパフォーマンスがさらに向上した

>すべてのチャネルのバージョン11.2204以降で、スクリーンリーダー、テキストスケーリング、アクセスキー、およびその他の支援技術のサポートが追加された

新しいメディアプレイヤーにおける変更点としては、次の項目が挙げられてる

大規模なメディアコレクションを持つユーザのパフォーマンスが向上した

コレクション内の曲やアルバムを追加した日付順に並べ替えられるようになった

CD再生のサポートが開始された

最新版であるバージョン11.2205については、本稿執筆時点ではWindows Insider ProgramのDevチャネルに参加しているユーザーのみ利用することができる。Devチャネルは実験的なアップデートも含めて最も早いビルドを試すことができるチャネルだが、不完全で安定性が低い部分が残っている可能性があるため、利用には十分な注意が必要だ。