Microsoft 365 Blogがこのほど、「Outlook PDF preview error: This file cannot be previewed because there is no previewer installed for it」において、OutlookのPDFプレビュー機能で報告されている不具合について伝えた。これによると、Outlookで電子メールに添付されたPDFファイルをプレビューしようとした際に、プレビューアがインストールされてないという旨のエラーが発生する恐れがあるという。

OutlookでPDFプレビューがエラーになる問題が発生

この問題の原因としては、次の2つが挙げられている。

Adobe Acrobat ReaderがOutlookと同じビット数でインストールされていない

Microsoft PowerToysによってPDFプレビューの設定が上書きされている

前者は、例えばOutlookが64bit版で、Acrobat Readerが32bit版というようなケースで発生するという。この場合、Acrobat Readerをアンインストールして、Outlookと同じビット数のバージョンをインストールし直すことで問題を解消できる。

後者は、Microsoftが提供している上級者向けのカスタマイズツールである「PowerToys」をインストールしているケースで発生する。PowerToysの「File Explorer add-ons」の項目で、「PDF (.pdf) プレビューを有効にする」の項目を「オン」に設定している場合、PDFプレビューの設定が上書きされて、Outlookによるプレビュー機能が正常に動作しなくなる可能性があるという。この設定を「オフ」に変更すれば、エクスプローラーでのPDFプレビューは使用できなくなるが、Outlookの問題は解消するとのことだ。