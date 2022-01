パルスレーザー加工による大面積モスアイ反射防止構造が施された赤外線吸収フィルター用いて、初期宇宙からの放射観測を行う様子のイメージ (C)NASA, ESA, M. Postman (STScI), and the CLASH Team / NRAO, AUI, NSF / modified by Kavli IPMU (出所:Kavli IPMUプレスリリース)