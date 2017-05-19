「再生医療」の最新情報・話題まとめ
2019年03月26日(火)
日清や東大生研など、サイコロステーキ状のウシの筋組織作製に成功
医療/バイオ 03/26 07:44
2019年03月18日(月)
吉川明日論の半導体放談 第69回 iPS細胞の開発者、山中伸弥教授に捧げるエール
半導体デバイス 03/18 08:42
2019年02月18日(月)
富士フイルム和光純薬、検査業務の受託サービスなどを担う子会社を設立
医療/バイオ 02/18 20:36
2019年01月02日(水)
細胞と同等の柔らかさを持つセンサ - 心筋細胞の表面電位計測に成功
医療/バイオ 01/02 10:30
2018年08月10日(金)
ヒトiPS細胞から心筋細胞を高効率に誘導する新技術
医療/バイオ 08/10 10:16
2018年07月05日(木)
iPS由来のミニ臓器にRFIDを内包 - デジタル化で研究促進を図るバイオの世界
医療/バイオ 07/05 09:12
2018年05月29日(火)
京大、特定の場所の遺伝子を活性化できる分子を開発
医療/バイオ 05/29 16:22
2018年05月22日(火)
骨粗しょう症治療薬に「発毛」の副次効果 - マンチェスター大が報告
医療/バイオ 05/22 08:28
2018年04月25日(水)
既存薬が難治性難聴に効く可能性 - iPS細胞を活用した研究で判明
医療/バイオ 04/25 17:46
2018年03月12日(月)
タカラバイオ、シングルセル解析システムを発売
医療/バイオ 03/12 19:48
2018年03月06日(火)
ドナーMuse細胞を用いた心筋梗塞の修復再生治療法の開発に期待
医療/バイオ 03/06 17:02
2018年02月22日(木)
カネカ、iPS細胞などの多能性幹細胞の大量培養技術の特許を取得
医療/バイオ 02/22 15:10
2018年02月08日(木)
富士フイルムと武田薬品、心臓疾患向け再生医療製品の共同研究へ
医療/バイオ 02/08 17:05
2017年11月06日(月)
ヒトiPS細胞の分化の高効率化に成功-慶大が分化能力を促進する化合物を発見
医療/バイオ 11/06 16:22
2017年10月30日(月)
iPS細胞で難病の治療法の開発に期待 - 京大が骨格筋病態の再現に成功
医療/バイオ 10/30 18:08
2017年10月06日(金)
iPS細胞の変化を自在にコントロールする方法を開発 - 京大
医療/バイオ 10/06 16:36
2017年10月05日(木)
カネカ、閉鎖型自動細胞培養装置を用いた歯槽骨再生療法の臨床研究を開始
医療/バイオ 10/05 14:31
2017年09月28日(木)
富士フイルム、再生医療ベンチャーに出資-再生医療分野への取り組みを強化
医療/バイオ 09/28 08:30
2017年08月31日(木)
京大CiRA、iPS細胞由来神経細胞の他家移植におけるMHC適合の有用性を確認
医療/バイオ 08/31 16:50
パーキンソン病モデルのサル、iPS細胞利用で症状が軽減 - 京大CiRAが確認
医療/バイオ 08/31 16:48
2017年08月30日(水)
染色体のセントロメア領域はDNA組換えが厳密に制御されている - 阪大
サイエンス 08/30 18:03
2017年08月28日(月)
発現制御解明の手掛かりに - 理研、miRNAの詳細なカタログを公開
医療/バイオ 08/28 11:59
2017年08月18日(金)
京大、性染色体トリソミーを有する不妊マウスから産仔の作成に成功
医療/バイオ 08/18 15:57
2017年08月09日(水)
膵芽細胞への分化を制御するメカニズムに細胞骨格関連分子が関与 - 京大
医療/バイオ 08/09 15:13
2017年07月25日(火)
東大発のiPS細胞由来の若返り抗原特異的T細胞の基本特許が国内で成立
医療/バイオ 07/25 07:00
2017年06月15日(木)
横市大、ヒトiPS細胞からミニ肝臓への形成過程の多細胞間相互作用を解析
医療/バイオ 06/15 16:43
2017年06月07日(水)
九大、ヒトiPS細胞由来神経幹細胞を短期間でアストロサイトへ分化誘導
医療/バイオ 06/07 18:47
2017年05月19日(金)
京大CiRA、合成ペプチドを用いて未分化iPS細胞を効率的に除去する手法を開発
医療/バイオ 05/19 18:01
京大、CRISPR/Cas9の欠陥を克服する新ゲノム編集法を開発
医療/バイオ 05/19 17:24
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