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「NUC」の最新情報・話題まとめ

インテル(Intel)が提唱する小型PCのプラットフォーム「Next Unit of Computing(ネクスト・ユニット・オブ・コンピューティング)」。各メーカーがリリースしているベアボーンキットやNUC規格マザーボードなどを紹介。

2018年12月12日(水)

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【医療機関に携わる方必見】「NUC」を“タダ”で試せるチャンス! - ユニットコムがタッチ&トライキャンペーン実施

パソコン工房 PR 12/12 11:24

2017年06月28日(水)

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iiyama PC「SENSE∞」、NUCプラットフォーム採用のニコ生・YouTuber向けPC

PC本体 06/28 19:48

2017年05月22日(月)

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今週の秋葉原情報 - 8万円で買える大画面4K液晶が登場、GeForce GT 1030カードもデビュー

自作 / テクノロジ 05/22 18:19

2017年04月19日(水)

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サイコム、NUC規格に準拠した税込31,340円の手のひらPC

PC本体 04/19 12:23

2017年01月26日(木)

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ドスパラ、Wacom Cintiq Pro 13動作確認済みのハイエンドNUC

PC本体 01/26 18:41

2016年10月13日(木)

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ドスパラ、CLIP STUDIO PAINT動作確認済みPCに手のひらサイズの小型モデル

PC本体 10/13 14:58

2016年10月04日(火)

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ドスパラ、DTM環境を構築できるNUC - ASIOドライバ機器の動作検証済み

PC本体 10/04 14:28

2016年09月29日(木)

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ドスパラ、NUC規格準拠のクリエイター向け小型PCにSkylake搭載モデル

PC本体 09/29 08:34

2016年09月21日(水)

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今週の秋葉原情報 - Mini-STXマザー/ケースの単体販売が開始、180Hz対応のROGディスプレイも

自作 / テクノロジ 09/21 15:18

2016年09月03日(土)

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ドスパラ、Skylake搭載の新モデルNUC「Diginnos Mini」

PC本体 09/03 18:12

2016年07月22日(金)

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サイコム、Iris Pro搭載の"Skull Canyon"をベースとした小型BTO

PCゲーミング 07/22 16:49

2016年07月12日(火)

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今週の秋葉原情報 - HTC「Vive」の店頭販売がスタート、ショップにはVR専門コーナーもオープン!

自作 / テクノロジ 07/12 18:28

2016年06月03日(金)

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iiyama PC「SOLUTION∞」、Celeron N3050を搭載するNUC準拠の小型PC

PC本体 06/03 23:18

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COMPUTEX TAIPEI 2016 - 新フォームファクタ「Mini-STX」が立ち上がりそうな気配、注目点は?

自作 / テクノロジ 06/03 00:08

2016年04月12日(火)

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今週の秋葉原情報 - 3.5インチHDDが10テラの時代に突入、ヘリウム封入モデルが2社から

自作 / テクノロジ 04/12 15:08

2016年03月28日(月)

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iiyama PC「SOLUTION∞」、Broadwell搭載NUCをベースとした小型PC

PC本体 03/28 19:14

2016年03月18日(金)

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Intel、Iris Pro統合のCore i7-6770HQ搭載ゲーミングNUC「Skull Canyon」

PCゲーミング 03/18 15:54

2016年02月23日(火)

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今週の秋葉原情報 - あの変形ケース「H-Tower」が本当に発売、ラズパイのノートPC化キットも

自作 / テクノロジ 02/23 14:20

2016年02月02日(火)

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今週の秋葉原情報 - CeleronブランドのSkylakeが発売に、Lian Liからは奇抜なヨット型ケースも

自作 / テクノロジ 02/02 19:16

2016年01月21日(木)

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今週の秋葉原情報 - Skylake搭載の超小型ベアが発売に、ドスパラパーツ館の移転統合も

自作 / テクノロジ 01/21 13:02

2015年12月11日(金)

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ドスパラ、ASIOドライバ対応USBオーディオI/Fの動作を検証した小型PC

PC本体 12/11 15:26

2015年11月26日(木)

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今週の秋葉原情報 - オリジナル版のGeForce GTX TITAN Xカードが登場、Windows入りのNUCも

PCゲーミング 11/26 16:02

2015年11月18日(水)

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サイコム、NUC準拠の小型PCにBraswell搭載モデル - 税込み33,900円から

PC本体 11/18 18:45

2015年11月16日(月)

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今週の秋葉原情報 - 超コンパクトな"Shuttle版NUC"が発売に、1万円超えの高級グリスも

自作 / テクノロジ 11/16 21:29

2015年10月02日(金)

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ASRock、Windows 10搭載や非搭載などバリエーション豊富なNUC準拠のミニPC

PC本体 10/02 16:11

2015年08月20日(木)

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ロジテック、第5世代Core i5を搭載するNUC対応コンパクトベアボーン

周辺機器 08/20 19:36

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