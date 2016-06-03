「NUC」の最新情報・話題まとめ
2018年12月12日(水)
【医療機関に携わる方必見】「NUC」を“タダ”で試せるチャンス! - ユニットコムがタッチ&トライキャンペーン実施
パソコン工房 PR 12/12 11:24
2017年06月28日(水)
iiyama PC「SENSE∞」、NUCプラットフォーム採用のニコ生・YouTuber向けPC
PC本体 06/28 19:48
2017年05月22日(月)
2017年04月19日(水)
サイコム、NUC規格に準拠した税込31,340円の手のひらPC
PC本体 04/19 12:23
2017年01月26日(木)
ドスパラ、Wacom Cintiq Pro 13動作確認済みのハイエンドNUC
PC本体 01/26 18:41
2016年10月13日(木)
ドスパラ、CLIP STUDIO PAINT動作確認済みPCに手のひらサイズの小型モデル
PC本体 10/13 14:58
2016年10月04日(火)
ドスパラ、DTM環境を構築できるNUC - ASIOドライバ機器の動作検証済み
PC本体 10/04 14:28
2016年09月29日(木)
ドスパラ、NUC規格準拠のクリエイター向け小型PCにSkylake搭載モデル
PC本体 09/29 08:34
2016年09月21日(水)
2016年09月03日(土)
ドスパラ、Skylake搭載の新モデルNUC「Diginnos Mini」
PC本体 09/03 18:12
2016年07月22日(金)
サイコム、Iris Pro搭載の"Skull Canyon"をベースとした小型BTO
PCゲーミング 07/22 16:49
2016年07月12日(火)
2016年06月03日(金)
2016年04月12日(火)
2016年03月28日(月)
iiyama PC「SOLUTION∞」、Broadwell搭載NUCをベースとした小型PC
PC本体 03/28 19:14
2016年03月18日(金)
2016年02月23日(火)
2016年02月02日(火)
2016年01月21日(木)
2015年12月11日(金)
ドスパラ、ASIOドライバ対応USBオーディオI/Fの動作を検証した小型PC
PC本体 12/11 15:26
2015年11月26日(木)
2015年11月18日(水)
サイコム、NUC準拠の小型PCにBraswell搭載モデル - 税込み33,900円から
PC本体 11/18 18:45
2015年11月16日(月)
2015年10月02日(金)
ASRock、Windows 10搭載や非搭載などバリエーション豊富なNUC準拠のミニPC
PC本体 10/02 16:11
2015年08月20日(木)
ロジテック、第5世代Core i5を搭載するNUC対応コンパクトベアボーン
周辺機器 08/20 19:36
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