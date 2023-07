Intel、「NUC」こと小型PC事業を終了へ

Intelが開発・販売している小型PC「NUC(Next Unit of Compute)」事業が終了するようだ。米STH(Server The Home)が報じており、米The Vergeも取り上げている。

Intelはサーバー事業から撤退してMiTACに売却することを明らかにしていたが、今回民生向けの小型PC「NUC」からも撤退するようだ。Intel NUCシリーズはコンパクトで静音性の極めて高いものから、強力な構成でゲーミングに対応するものまで数多くラインナップ。ドーターボードを活用する形でさまざまなCPUを選択でき、Xeon搭載モデルも用意していた。

今回、このIntel NUCシリーズの開発が終了され、投資を打ち切るという。The VergeはIntelに対して問い合わせており、「インテルは、NUC(Next Unit of Compute)事業への直接投資を停止し、エコシステム・パートナーがNUCのイノベーションと成長を継続できるよう戦略を転換することを決定しました」と返答を受けている。

BREAKING: We have heard that Intel is exiting the PC business as it stops investment in the pioneering and popular Intel NUC line of mini PCs https://t.co/tpxT8zUmYc @intel pic.twitter.com/crs5wU94Hq