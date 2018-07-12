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「JVCケンウッド」の最新情報・話題まとめ

エントリーユーザー向けの低価格ヘッドホンから本格的なHi-Fiオーディオまで幅広いオーディオ機器を揃えるJVCケンウッド製品の記事を掲載。カーナビや車載スピーカーなども。

2019年02月19日(火)

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JVCケンウッド、Everioブランドのドライブレコーダー「GC-DK3」

その他ガジェット 02/19 12:09

2019年01月29日(火)

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JVC、税別5,000円で良コスパのワイヤレスヘッドホン

サウンド / オーディオ 01/29 13:24

2019年01月21日(月)

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ケンウッドから88gの首かけスピーカー、20時間の連続再生

サウンド / オーディオ 01/21 16:33

2019年01月09日(水)

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映り込みを低減、ケンウッドが新ドラレコ「DRV-340/240」

その他ガジェット 01/09 12:09

2018年10月18日(木)

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ビクター、国産の「楓」を使った高級WOODイヤホンと今後の戦略

サウンド / オーディオ 10/18 18:14

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復活のビクター、WOODシリーズ最高峰イヤホン「HA-FW10000」

サウンド / オーディオ 10/18 15:57

2018年09月05日(水)

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JVCケンウッド、前後2カメラ式の小型ドラレコ「DRV-MR740」

その他ガジェット 09/05 11:00

2018年09月03日(月)

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ケンウッド、高画質録画対応のドラレコ - IFA2018

その他ガジェット 09/03 00:03

2018年07月26日(木)

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JVCケンウッド、小型・低価格のドライブレコーダー「GC-DR3」

その他ガジェット 07/26 21:51

2018年07月12日(木)

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JVC、約40時間使えるワイヤレスヘッドホン

サウンド / オーディオ 07/12 18:15

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JVC、タフボディで紛失保険付きの完全ワイヤレスイヤホン

サウンド / オーディオ 07/12 16:39

2018年06月08日(金)

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JVC、「木」と「ステンレス」のハイレゾ対応ワイヤレスヘッドホン

サウンド / オーディオ 06/08 17:37

2018年05月31日(木)

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JVCケンウッド、実売1万円のノイズ低減Bluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 05/31 15:38

2018年04月25日(水)

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JVC、HDR10対応の4Kホームプロジェクター「LX-UH1」

その他ガジェット 04/25 17:42

2018年04月05日(木)

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JVC、4,000円台で買えるカジュアルなワイヤレスヘッドホン

サウンド / オーディオ 04/05 12:17

2018年01月26日(金)

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JVC、音源補完でハイレゾ相当の出力が可能なワイヤレスイヤホン

サウンド / オーディオ 01/26 13:50

2018年01月18日(木)

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JVC初の完全ワイヤレスイヤホンは東海日動の保険付き! 紛失してもOK

サウンド / オーディオ 01/18 16:17

2018年01月17日(水)

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CES 2018の展示から、今年のオーディオ新製品を予想してみた

サウンド / オーディオ 01/17 15:17

2018年01月16日(火)

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JVC、防水・防塵・耐衝撃・耐低温の4Kビデオカメラなど3機種

デジカメ 01/16 19:21

2017年11月03日(金)

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秋のヘッドフォン祭 2017 - 新しいイヤホン、吟味するなら今かも!

サウンド / オーディオ 11/03 15:48

2017年11月02日(木)

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JVC、K2技術でワイヤレスでも高音質なヘッドホン&イヤホン

サウンド / オーディオ 11/02 13:01

2017年11月01日(水)

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JVC、ノズル交換で音を追求できるハイクラスイヤホン「SOLIDEGE 01」

サウンド / オーディオ 11/01 16:35

2017年10月05日(木)

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JVCケンウッド、耳にフィットしやすい12gの防滴Bluetoothイヤホン

サウンド / オーディオ 10/05 19:55

2017年08月23日(水)

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JVC、アンプを改良した高さ11cmのウッドコーンコンポ「EX-S55」

サウンド / オーディオ 08/23 16:01

2017年08月08日(火)

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ケンウッド「Kseries」のハイレゾ対応コンポ - アンプ改良、約5.5万円

サウンド / オーディオ 08/08 19:59

2017年08月02日(水)

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JVCから「重低音&タフ」のBluetoothイヤホン、内蔵アンプでバスブーストも

サウンド / オーディオ 08/02 17:54

2017年06月07日(水)

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JVC、高耐久でリード最大95MB/秒のmicroSDHCカード

デジカメ 06/07 17:21

2017年06月01日(木)

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JVC、長時間再生が可能なノイズキャンセリングBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 06/01 18:50

2017年05月12日(金)

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Victorブランドから、自分専用の"持ち運べるリスニングルーム"「WiZMUSIC」が登場

サウンド / オーディオ 05/12 20:02

2017年05月10日(水)

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ふるさと納税から家電が消える? - 伊那市が返礼品リストから除外

その他ガジェット 05/10 12:36

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