「JVCケンウッド」の最新情報・話題まとめ
2019年02月19日(火)
JVCケンウッド、Everioブランドのドライブレコーダー「GC-DK3」
その他ガジェット 02/19 12:09
2019年01月29日(火)
JVC、税別5,000円で良コスパのワイヤレスヘッドホン
サウンド / オーディオ 01/29 13:24
2019年01月21日(月)
ケンウッドから88gの首かけスピーカー、20時間の連続再生
サウンド / オーディオ 01/21 16:33
2019年01月09日(水)
映り込みを低減、ケンウッドが新ドラレコ「DRV-340/240」
その他ガジェット 01/09 12:09
2018年10月18日(木)
ビクター、国産の「楓」を使った高級WOODイヤホンと今後の戦略
サウンド / オーディオ 10/18 18:14
復活のビクター、WOODシリーズ最高峰イヤホン「HA-FW10000」
サウンド / オーディオ 10/18 15:57
2018年09月05日(水)
JVCケンウッド、前後2カメラ式の小型ドラレコ「DRV-MR740」
その他ガジェット 09/05 11:00
2018年09月03日(月)
ケンウッド、高画質録画対応のドラレコ - IFA2018
その他ガジェット 09/03 00:03
2018年07月26日(木)
JVCケンウッド、小型・低価格のドライブレコーダー「GC-DR3」
その他ガジェット 07/26 21:51
2018年07月12日(木)
JVC、約40時間使えるワイヤレスヘッドホン
サウンド / オーディオ 07/12 18:15
JVC、タフボディで紛失保険付きの完全ワイヤレスイヤホン
サウンド / オーディオ 07/12 16:39
2018年06月08日(金)
JVC、「木」と「ステンレス」のハイレゾ対応ワイヤレスヘッドホン
サウンド / オーディオ 06/08 17:37
2018年05月31日(木)
JVCケンウッド、実売1万円のノイズ低減Bluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 05/31 15:38
2018年04月25日(水)
JVC、HDR10対応の4Kホームプロジェクター「LX-UH1」
その他ガジェット 04/25 17:42
2018年04月05日(木)
JVC、4,000円台で買えるカジュアルなワイヤレスヘッドホン
サウンド / オーディオ 04/05 12:17
2018年01月26日(金)
JVC、音源補完でハイレゾ相当の出力が可能なワイヤレスイヤホン
サウンド / オーディオ 01/26 13:50
2018年01月18日(木)
JVC初の完全ワイヤレスイヤホンは東海日動の保険付き! 紛失してもOK
サウンド / オーディオ 01/18 16:17
2018年01月17日(水)
CES 2018の展示から、今年のオーディオ新製品を予想してみた
サウンド / オーディオ 01/17 15:17
2018年01月16日(火)
JVC、防水・防塵・耐衝撃・耐低温の4Kビデオカメラなど3機種
デジカメ 01/16 19:21
2017年11月03日(金)
秋のヘッドフォン祭 2017 - 新しいイヤホン、吟味するなら今かも!
サウンド / オーディオ 11/03 15:48
2017年11月02日(木)
JVC、K2技術でワイヤレスでも高音質なヘッドホン&イヤホン
サウンド / オーディオ 11/02 13:01
2017年11月01日(水)
JVC、ノズル交換で音を追求できるハイクラスイヤホン「SOLIDEGE 01」
サウンド / オーディオ 11/01 16:35
2017年10月05日(木)
JVCケンウッド、耳にフィットしやすい12gの防滴Bluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 10/05 19:55
2017年08月23日(水)
JVC、アンプを改良した高さ11cmのウッドコーンコンポ「EX-S55」
サウンド / オーディオ 08/23 16:01
2017年08月08日(火)
ケンウッド「Kseries」のハイレゾ対応コンポ - アンプ改良、約5.5万円
サウンド / オーディオ 08/08 19:59
2017年08月02日(水)
2017年06月07日(水)
JVC、高耐久でリード最大95MB/秒のmicroSDHCカード
デジカメ 06/07 17:21
2017年06月01日(木)
JVC、長時間再生が可能なノイズキャンセリングBluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 06/01 18:50
2017年05月12日(金)
2017年05月10日(水)
ふるさと納税から家電が消える? - 伊那市が返礼品リストから除外
その他ガジェット 05/10 12:36
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