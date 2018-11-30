「Google」のニュースまとめ-2018年11月
2018年11月30日(金)
Google翻訳、インタフェース改善でもっと使いやすく
開発/エンジニア 2018/11/30 13:40
仕事がはかどるGmailテクニック 第38回 Google連絡先の重複の統合排除と誤削除時の復元法、バックアップ
業務システム 2018/11/30 09:00
2018年11月29日(木)
Google、MVNOサービスを「Google Fi」に改称、iPhoneを新たにサポート
Android 2018/11/29 13:35
2018年11月28日(水)
Google、Bluetoothペアリング「Fast Pair」をAndroid端末間で同期可能に
Android 2018/11/28 13:02
2018年11月27日(火)
Googleスマホ「Pixel 3」カメラレビュー! 星空まで映る「夜景モード」もじっくり試した
Android 2018/11/27 06:00
2018年11月24日(土)
フランス政府、デフォルトの検索エンジンとしてGoogleの利用停止
開発/エンジニア 2018/11/24 14:10
2018年11月22日(木)
Google Apps ScriptでGmailを自動化する 第3回 トレイのスレッドを扱おう
情報システム 2018/11/22 11:02
2018年11月21日(水)
Googleが22日に大セール、Google Homeが半額以下に、Pixel 3も?
家電量販店 2018/11/21 19:27
2018年11月20日(火)
2019年に使うべき生産性を上げるGoogle Chromeエクステンション5選
開発/エンジニア 2018/11/20 10:55
2018年11月15日(木)
YouTube Musicを早速お試し! 有料版と無料版、本当にお得なのはどっち?
Android 2018/11/15 06:00
2018年11月14日(水)
「YouTubeの音楽配信」上陸! YouTube Music Premium/YouTube Premiumを徹底紹介
サウンド / オーディオ 2018/11/14 16:18
音楽聴き放題の「YouTube Music」はじまる、月額980円
スマホアプリ / サービス 2018/11/14 11:18
2018年11月13日(火)
"話しかけるだけ"で宅急便お届け日時変更などクロネコメンバーズの機能向上 - ヤマト運輸
企業動向 2018/11/13 15:30
2018年11月09日(金)
Google、Android用ファイル管理アプリを「Files」に改称、UXを刷新
Android 2018/11/09 12:32
仕事がはかどるGmailテクニック 第37回 「ラベル」と「スター」を使ってGoogle連絡先を便利に
業務システム 2018/11/09 09:00
吉川明日論の半導体放談 第51回 消費文化論から見るGAFAのインパクト(後編)
半導体デバイス 2018/11/09 08:20
2018年11月08日(木)
Google Apps ScriptでGmailを自動化する 第2回 メールを送る/未読メール数を調べる
情報システム 2018/11/08 11:01
吉川明日論の半導体放談 第50回 消費文化論から見るGAFAのインパクト(前編)
半導体デバイス 2018/11/08 08:25
2018年11月05日(月)
Google Apps Scriptがより手軽になる「G Suite Developer Hub」がスタート
開発/エンジニア 2018/11/05 14:21
10月タブレット検索エンジンシェア発表
開発/エンジニア 2018/11/05 09:31
2018年11月04日(日)
GoogleとBaiduで97%超 - 10月モバイル検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2018/11/04 13:50
FacebookのスマートディスプレイはAlexa搭載に - スマートスピーカー関連ニュース一気読み(2018年10月)
ガジェット 2018/11/04 12:01
2018年11月02日(金)
Google減少 - 10月デスクトップ検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2018/11/02 10:35
2018年11月01日(木)
自動でロボットか人かを判断する「reCAPTCHA v3」登場
開発/エンジニア 2018/11/01 15:30
Google Pixel 3発売、ソフトバンク銀座でDA PUMPとパレード
携帯キャリア 2018/11/01 15:10
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「Google」の検索結果
Google、モバイルファーストのインデックス化全面採用へ - 夏までに対策を
開発/エンジニア 2020/03/06 21:41
7ORDER、初楽曲リリースに「CDとは?」20年後も忘れられないサプライズ誕生
芸能 2020/03/06 17:00
2020年カスタマーエクスペリエンス(CX)に関する5つの予測と対応策
マーケティング 2020/03/06 13:02
あなたのApple IDはロックされています - 詐欺メールの見分け方と対処法
セキュリティ 2020/03/06 11:19
「在宅勤務」で家計の支出は増える？減る？
貯蓄 2020/03/06 08:10
コンパクトでFeliCa搭載、「Rakuten Mini」は最強のキャッシュレス端末だ
携帯キャリア 2020/03/06 07:00
ファーウェイ「P30」「Mate 20 lite」がAndroid 10になった
Android 2020/03/05 22:48
Google Chromeに重大な脆弱性、アップデートを
セキュリティ 2020/03/05 21:38
ファイア・アイ、クラウド環境のセキュリティを評価するサービス提供
セキュリティ 2020/03/05 15:42
Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供
情報システム 2020/03/05 10:49