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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2018年11月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2018年11月30日(金)

Top

Google翻訳、インタフェース改善でもっと使いやすく

開発/エンジニア 2018/11/30 13:40

Top

仕事がはかどるGmailテクニック 第38回 Google連絡先の重複の統合排除と誤削除時の復元法、バックアップ

業務システム 2018/11/30 09:00

2018年11月29日(木)

Top

Google、MVNOサービスを「Google Fi」に改称、iPhoneを新たにサポート

Android 2018/11/29 13:35

2018年11月28日(水)

Top

Google、Bluetoothペアリング「Fast Pair」をAndroid端末間で同期可能に

Android 2018/11/28 13:02

2018年11月27日(火)

Top

Googleスマホ「Pixel 3」カメラレビュー! 星空まで映る「夜景モード」もじっくり試した

Android 2018/11/27 06:00

2018年11月24日(土)

Top

フランス政府、デフォルトの検索エンジンとしてGoogleの利用停止

開発/エンジニア 2018/11/24 14:10

2018年11月22日(木)

Top

Google Apps ScriptでGmailを自動化する 第3回 トレイのスレッドを扱おう

情報システム 2018/11/22 11:02

2018年11月21日(水)

Top

Googleが22日に大セール、Google Homeが半額以下に、Pixel 3も?

家電量販店 2018/11/21 19:27

2018年11月20日(火)

Top

2019年に使うべき生産性を上げるGoogle Chromeエクステンション5選

開発/エンジニア 2018/11/20 10:55

2018年11月15日(木)

Top

YouTube Musicを早速お試し! 有料版と無料版、本当にお得なのはどっち?

Android 2018/11/15 06:00

2018年11月14日(水)

Top

「YouTubeの音楽配信」上陸! YouTube Music Premium/YouTube Premiumを徹底紹介

サウンド / オーディオ 2018/11/14 16:18

Top

音楽聴き放題の「YouTube Music」はじまる、月額980円

スマホアプリ / サービス 2018/11/14 11:18

2018年11月13日(火)

Top

"話しかけるだけ"で宅急便お届け日時変更などクロネコメンバーズの機能向上 - ヤマト運輸

企業動向 2018/11/13 15:30

2018年11月09日(金)

Top

Google、Android用ファイル管理アプリを「Files」に改称、UXを刷新

Android 2018/11/09 12:32

Top

仕事がはかどるGmailテクニック 第37回 「ラベル」と「スター」を使ってGoogle連絡先を便利に

業務システム 2018/11/09 09:00

Top

吉川明日論の半導体放談 第51回 消費文化論から見るGAFAのインパクト(後編)

半導体デバイス 2018/11/09 08:20

2018年11月08日(木)

Top

Google Apps ScriptでGmailを自動化する 第2回 メールを送る/未読メール数を調べる

情報システム 2018/11/08 11:01

Top

吉川明日論の半導体放談 第50回 消費文化論から見るGAFAのインパクト(前編)

半導体デバイス 2018/11/08 08:25

2018年11月05日(月)

Top

Google Apps Scriptがより手軽になる「G Suite Developer Hub」がスタート

開発/エンジニア 2018/11/05 14:21

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10月タブレット検索エンジンシェア発表

開発/エンジニア 2018/11/05 09:31

2018年11月04日(日)

Top

GoogleとBaiduで97%超 - 10月モバイル検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2018/11/04 13:50

Top

FacebookのスマートディスプレイはAlexa搭載に - スマートスピーカー関連ニュース一気読み(2018年10月)

ガジェット 2018/11/04 12:01

2018年11月02日(金)

Top

Google減少 - 10月デスクトップ検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2018/11/02 10:35

2018年11月01日(木)

Top

自動でロボットか人かを判断する「reCAPTCHA v3」登場

開発/エンジニア 2018/11/01 15:30

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Google Pixel 3発売、ソフトバンク銀座でDA PUMPとパレード

携帯キャリア 2018/11/01 15:10

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Google、モバイルファーストのインデックス化全面採用へ - 夏までに対策を

開発/エンジニア 2020/03/06 21:41

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7ORDER、初楽曲リリースに「CDとは?」20年後も忘れられないサプライズ誕生

芸能 2020/03/06 17:00

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2020年カスタマーエクスペリエンス(CX)に関する5つの予測と対応策

マーケティング 2020/03/06 13:02

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あなたのApple IDはロックされています - 詐欺メールの見分け方と対処法

セキュリティ 2020/03/06 11:19

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「在宅勤務」で家計の支出は増える？減る？

貯蓄 2020/03/06 08:10

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コンパクトでFeliCa搭載、「Rakuten Mini」は最強のキャッシュレス端末だ

携帯キャリア 2020/03/06 07:00

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ファーウェイ「P30」「Mate 20 lite」がAndroid 10になった

Android 2020/03/05 22:48

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Google Chromeに重大な脆弱性、アップデートを

セキュリティ 2020/03/05 21:38

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ファイア・アイ、クラウド環境のセキュリティを評価するサービス提供

セキュリティ 2020/03/05 15:42

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Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供

情報システム 2020/03/05 10:49

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