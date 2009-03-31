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お知らせ

「Firefox」のニュースまとめ

Webブラウザ「Firefox」に関する最新ニュースやレポートをお届け。

2009年03月31日(火)

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Webページで選択したテキストをマーカーで塗って強調表示 - Firefoxアドオン「ラインマーカー」

ソフト 2009/03/31 17:01

2009年03月30日(月)

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パイ型メニューを表示してマウスだけで簡単操作 - Firefoxアドオン「easyGestures」

ソフト 2009/03/30 17:30

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Firefox空白ページに検索機能、コグニティブシールドは不人気

開発/エンジニア 2009/03/30 16:19

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Firefox起動時にスプラッシュスクリーンを表示 - Firefoxアドオン「Splash!」

ソフト 2009/03/30 14:27

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深刻な2件の脆弱性を修正した「Firefox 3.0.8」

ソフト 2009/03/30 10:44

2009年03月27日(金)

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Yahoo!の検索結果にWebページをそのまま表示 - Firefoxアドオン「Okapiland Search Toolbar」

ソフト 2009/03/27 12:45

2009年03月25日(水)

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Web上の3D描画を加速する「Accelerated 3D on Web」策定へ

ソフト 2009/03/25 14:35

2009年03月24日(火)

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新しいFirefoxの新規タブには円形の隠れ蓑が現れる?

開発/エンジニア 2009/03/24 18:33

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FirebugにHTML/CSSリファレンスをアドオン、次からは"CodeBurner"

開発/エンジニア 2009/03/24 08:30

2009年03月23日(月)

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Webページのサムネイルや読み込み状況をタブに表示 - Firefoxアドオン「情報化タブ」

ソフト 2009/03/23 20:25

2009年03月22日(日)

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右にも左にもブックマークツールバーを表示できるアドオン「Vertical Bookmarks Toolbar」

ソフト 2009/03/22 17:29

2009年03月19日(木)

Top

Mozillaのモバイルブラウザ「Fennec」初のβ版が公開

ソフト 2009/03/19 14:43

2009年03月17日(火)

Top

タブで開いているWebサイトの更新状況をチェックする - Firefoxのアドオン「Check4Change」

ソフト 2009/03/17 13:16

2009年03月16日(月)

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Firefoxからブランクページが消える日

開発/エンジニア 2009/03/16 15:58

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Webサイトにショートカットキーを設定してラクラクネットサーフィン - Firefoxアドオン「Site Launcher」

ソフト 2009/03/16 15:40

2009年03月13日(金)

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Firefox 3.1のβ第3版が公開 - 次回からバージョン番号が変更

ソフト 2009/03/13 18:23

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Firefoxチューニング - ドメイン補完機能などをチューニングする

ソフト 2009/03/13 14:25

Top

Ubiquity日本語化、国際化まとめブログ

開発/エンジニア 2009/03/13 13:16

2009年03月12日(木)

Top

ドラッグ&ドロップでいろんな検索エンジンを簡単利用 - Firefoxアドオン「Drag & DropZones」

ソフト 2009/03/12 15:19

2009年03月11日(水)

Top

いろんなWebサイトの検索窓をFirefoxにラクラク追加 - Firefoxアドオン「Add to Search Bar」

ソフト 2009/03/11 18:44

2009年03月10日(火)

Top

Firefoxの脆弱性はほかのブラウザの4倍?

セキュリティ 2009/03/10 09:00

2009年03月06日(金)

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カブドットコム、Googleツールバー「kabu.comカスタムボタン」提供開始

投資 2009/03/06 19:27

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Firefox 3.5? - 議論が続くFirefox次期バージョン

開発/エンジニア 2009/03/06 13:25

2009年03月05日(木)

Top

Webぺージの背景色をタブに反映する - Firefoxアドオン「pagestyle2tab」

ソフト 2009/03/05 12:05

Top

5件の脆弱性を修正した「Firefox 3.0.7」がリリース

ソフト 2009/03/05 11:35

2009年03月04日(水)

Top

FirefoxからGoogle Chromeへ転針? Web2.0ブラウザ「Flock」

開発/エンジニア 2009/03/04 18:57

2009年03月03日(火)

Top

ブックマーク同期のFoxmarksがXmarksに - サイトおすすめ機能追加

マーケティング 2009/03/03 05:31

2009年03月02日(月)

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Firefox3 第2シェアブラウザへ

開発/エンジニア 2009/03/02 15:32

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ツールバーのボタンを拡張して快適ブラウジング - Firefoxアドオン「Toolbar Buttons」

ソフト 2009/03/02 15:15

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Mac専用Firefox系ブラウザ最新開発版「Camnino 2.0 Beta 2」

アップル 2009/03/02 08:00

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「Firefox」の検索結果

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Rustコンパイラ、さらに高速化

開発/エンジニア 2019/12/13 07:18

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27億のメールアドレス漏洩が発覚、うち10億はパスワードも流出

セキュリティ 2019/12/12 09:07

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先週のサイバー事件簿 - 脆弱性11件を修正した「Firefox 71.0」公開

セキュリティ対策 2019/12/11 13:37

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Windows 10ミニTips 第447回 DNS over HTTPSでセキュアに通信する

Windows 2019/12/07 00:00

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Firefoxにシステム乗っ取りの危険性ある脆弱性、アップデートを

セキュリティ 2019/12/06 10:53

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Mozilla、VPNのβサービス開始 - Windows 10向けは月額4.99ドル

セキュリティ 2019/12/05 10:17

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Microsoft、Windows 10の一部をRustへ書き換えてセキュリティ強化狙う

開発/エンジニア 2019/12/05 09:54

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ネットワークリソースの全文検索など開発者ツールが充実したFirefox 71

開発/エンジニア 2019/12/04 14:24

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Samsung Browser増加 - 11月タブレットブラウザシェア

開発/エンジニア 2019/12/04 09:27

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Safari増加 - 11月モバイルブラウザシェア

開発/エンジニア 2019/12/03 09:48

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