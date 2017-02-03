「エレクトロラックス」の最新情報・話題まとめ
2018年10月24日(水)
エレクトロラックス、重心を変幻自在に操れるコードレスクリーナー「Pure F9」
生活家電 10/24 18:22
2018年10月23日(火)
「重心」が変わるコードレス掃除機「PURE F9」 - エレクトロラックス
生活家電 10/23 15:20
2018年02月22日(木)
見えすぎるロボット掃除機、君の名は? - 「PUREi9」
生活家電 02/22 15:32
2018年01月18日(木)
ロボット掃除機「PUREi9」は帰巣本能ばっちり? 部屋のコード類もからまない?
生活家電 01/18 21:37
2017年09月01日(金)
エレクトロラックス、排気がきれいで布団掃除もできるコードレス掃除機
生活家電 09/01 10:00
2017年03月01日(水)
掃除機で上手に花粉対策 - エレクトロラックスが期間限定「花粉 ZERO Cafe」をオープン
生活家電 03/01 22:51
2017年02月03日(金)
エレクトロラックス、花粉症の人も安心な「花粉 ZERO Cafe」をオープン
生活家電 02/03 20:44
2016年08月24日(水)
2016年08月17日(水)
エレクトロラックス、初展開のプレミアム調理家電からミキサーとブレンダー
生活家電 08/17 19:26
2015年10月16日(金)
エレクトロラックス、60分運転するスティック掃除機がカーペットに強く
生活家電 10/16 07:30
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