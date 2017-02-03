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「エレクトロラックス」の最新情報・話題まとめ

掃除機などを手がけるスウェーデンの家電ブランド「エレクトロラックス (electrolux)」の情報を取り上げます。

2018年10月24日(水)

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エレクトロラックス、重心を変幻自在に操れるコードレスクリーナー「Pure F9」

生活家電 10/24 18:22

2018年10月23日(火)

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「重心」が変わるコードレス掃除機「PURE F9」 - エレクトロラックス

生活家電 10/23 15:20

2018年02月22日(木)

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見えすぎるロボット掃除機、君の名は? - 「PUREi9」

生活家電 02/22 15:32

2018年01月18日(木)

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ロボット掃除機「PUREi9」は帰巣本能ばっちり? 部屋のコード類もからまない?

生活家電 01/18 21:37

2017年09月01日(金)

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エレクトロラックス、排気がきれいで布団掃除もできるコードレス掃除機

生活家電 09/01 10:00

2017年03月01日(水)

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掃除機で上手に花粉対策 - エレクトロラックスが期間限定「花粉 ZERO Cafe」をオープン

生活家電 03/01 22:51

2017年02月03日(金)

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エレクトロラックス、花粉症の人も安心な「花粉 ZERO Cafe」をオープン

生活家電 02/03 20:44

2016年08月24日(水)

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エレクトロラックスのコードレスクリーナーが「3in1」に - スティック、ハンディ、そして布団クリーナー

生活家電 08/24 10:55

2016年08月17日(水)

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エレクトロラックス、初展開のプレミアム調理家電からミキサーとブレンダー

生活家電 08/17 19:26

2015年10月16日(金)

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エレクトロラックス、60分運転するスティック掃除機がカーペットに強く

生活家電 10/16 07:30

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