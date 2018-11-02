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お知らせ

「Androidアプリ」の最新情報・話題まとめ

Google Playから配信されるAndroidアプリを紹介。レビュー記事も掲載。

2018年11月30日(金)

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LINE「スケジュール（日程調整）」の使い方

スマホアプリ / サービス 11/30 07:00

2018年11月23日(金)

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LINEで「メンバーがいません」と表示されるのはなぜ?

スマホアプリ / サービス 11/23 07:00

2018年11月21日(水)

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アフター5でポケモンGO! ナエトル、ヒコザル、ポッチャマ、第4世代ポケモンで初心にかえった

スマホアプリ / サービス 11/21 19:56

2018年11月16日(金)

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LINEで友だちや自分の「名前」を変更してみよう

スマホアプリ / サービス 11/16 06:00

2018年11月14日(水)

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「YouTubeの音楽配信」上陸! YouTube Music Premium/YouTube Premiumを徹底紹介

サウンド / オーディオ 11/14 16:18

2018年11月09日(金)

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Google、Android用ファイル管理アプリを「Files」に改称、UXを刷新

Android 11/09 12:32

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LINEで位置情報を友だちに送るには?

スマホアプリ / サービス 11/09 06:00

2018年11月07日(水)

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「Ingress Prime」始動、ビジュアルやサウンドを大幅刷新

スマホアプリ / サービス 11/07 12:27

2018年11月06日(火)

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カシオ、親子で「高尾山」を楽しむ体験型の無料アプリを公開

スマホアプリ / サービス 11/06 16:07

2018年11月02日(金)

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本やエンタメ特化の「メルカリ カウル」終了へ - メルカリに統合

スマホアプリ / サービス 11/02 15:28

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LINEの「QRコード」で友だちを追加する方法、便利なワザ

スマホアプリ / サービス 11/02 08:00

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