中古マンション購入＋リノベーションという選択肢は、「自分らしい暮らし」を叶える一方で、さまざまな工程を伴います。

物件選び・資金計画・設計・施工……とステップを進めていく中で、見落とされがちなのが「契約・引き渡し・アフター」の場面です。ここでのミスや勘違いが、「思っていた家と違った」「追加費用がかさんだ」といった後悔につながることも少なくありません。

今回は、リノベーションを前提とした中古マンション購入において、最後に気をつけるべきポイントを解説します。

【契約時】「2つの契約」の内容をしっかり確認

中古マンション購入とリノベーションをセットで進める場合、通常は以下の2つの契約が必要になります。

不動産売買契約（物件の契約） 工事請負契約（リノベーション工事の契約）

この2つは、別々のタイミングで締結することが多く、それぞれに重要な注意点があります。

不動産売買契約の注意点

契約不適合責任（旧・瑕疵担保責任）の範囲と期間

ローン特約の内容（住宅ローンが否認された場合の解除条件）

引き渡し時期とリノベーション工事のスケジュールとの整合性

中古物件の場合、とくに「現況渡し」かどうかの確認は重要です。現況渡しの場合、契約書に売主が契約不適合責任を負わない旨の特約が付されていることが多く、給湯器や配管などの不具合について、引き渡し後に売主へ責任を問えないケースがあります。

工事請負契約の注意点

工事範囲・仕様・素材などの明記

工期と工事開始日の取り決め

追加費用が発生した場合の扱い

「ここまで工事してもらえると思っていたのに、実際は工事範囲に含まれていなかった」「素材を変更したら大幅な追加費用がかかった」といったトラブルを防ぐためにも、契約書と仕様書は必ず細かく確認しましょう。

【引き渡し時】「鍵の受け取り」だけじゃない、重要な確認事項

物件の引き渡しは、鍵を受け取るだけで完了と思われがちですが、実はこのタイミングでのチェックが非常に大切です。

物件引き渡し時のチェックリスト

給湯器や水回りの動作確認

電気・ガス・水道の開通状況

壁・床・建具などに大きな傷や損傷がないか

付属設備（エアコン、照明など）の有無・状態確認

不具合がある場合は、その場で売主や仲介会社に伝えることがポイントです。後から発覚しても、「引き渡し後なので対応できない」と言われるケースもあります。

リノベーション工事をすぐに始める予定であっても、現状の状態を把握しておくことは、トラブル防止に役立ちます。

【アフター】リノベ後も「住んでから」の対応を確認しよう

工事が終わって引っ越しが済めば、すべて完了というわけではありません。実際に住んでみてから、ドアの建て付けが悪い、水漏れがある、床材がはがれてきた、といった不具合に気づくケースも珍しくありません。

そのため、以下のようなアフター体制の有無を、事前に確認しておくことが重要です。

工事保証期間（1年保証、2年保証など）

不具合発生時の連絡窓口と対応スピード

メンテナンスや追加工事への対応体制

また、万が一のトラブルに備えて、リノベーション工事を行った会社が加入している「リフォーム瑕疵保険」などの内容も確認しておくと安心です。

契約～アフターのチェックポイントまとめ

契約時

契約内容の明確化・仕様と価格の整合性・工期の確認

引き渡し

設備や内装の状態確認・動作チェック・報告のタイミング

アフター

保証内容・窓口の有無・長期的なメンテナンス対策

これらを踏まえることで、“住んでからの後悔”を最小限に抑えることができます。

まとめ：完成がゴールじゃない。「その後」を見据えて備える

中古マンション＋リノベーションという選択肢は、自分らしい暮らしを叶えると同時に、将来の住み替えや資産形成も見据えることができる「戦略的な住まい選び」です。

最後のステップである契約・引き渡し・アフターこそ、目先のことだけでなく、数年後、十数年後を見据えた判断が求められる場面です。

不明点はそのままにせず、焦らず丁寧に確認しながら進めていきましょう。