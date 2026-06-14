「中古マンション×リノベーション」の最大の魅力は、自分たちの暮らし方に合わせた空間を、ゼロから設計できる自由度の高さにあります。一方で、将来的に売却や賃貸としての貸し出しも視野に入れている方にとっては、「自分好み」と「資産価値」のバランスが悩みどころです。

今回は、日々の快適さを重視しながらも、将来の出口戦略も見据えた”後悔しないプランニング”について、プロの視点で解説します。

「誰のための家か」を明確にする

設計プランを考える際の最初のステップは、「その家を、誰が、どんなふうに使うのか」をはっきりさせることです。たとえば…

共働きの30代夫婦が在宅ワーク中心の生活をおくる

未就学児のいるファミリーが将来的に子ども部屋の増設を考えている

夫婦二人暮らしで開放的な空間を重視する

など、ライフスタイルによって「快適な住まい」の定義はまったく異なります。ここを曖昧にしたままプランを進めると、せっかくのリノベでも「なんとなく住みにくい」と感じてしまう原因に。

自由な間取り＝正解ではない

リノベーションでは「壁を取って広いLDKに」「部屋数を減らして収納を増やしたい」といった大胆な間取り変更も可能です。ただし、その“自由さ”が将来の売却に影響することも。

たとえば、2LDKを1LDKにしたプランは、住む人によっては快適ですが、ファミリー層のニーズには合いにくくなります。逆に、1部屋をフレキシブルに使えるようにしておけば、ライフステージの変化にも柔軟に対応できます。

「今の暮らしやすさ」と「将来的な売りやすさ」は、完全に両立しないこともある前提で、その中間点をどこに置くかが、プランニングのカギです。

“売りやすいプラン”に共通する3つの特徴

将来的な資産価値や売却しやすさを意識するなら、以下の要素を意識して設計すると安心です。

1. 間取りは「ファミリー想定」のままにしておく

とくに都市部では、ファミリー層の購入ニーズが根強いです。60㎡以上であれば2LDK、70㎡以上であれば3LDKが基本形。その上で、「一部屋をワークスペースに」「引き戸で間仕切る」などのアレンジを加えると、より多くの層に対応できます。

2. 玄関や水回りの位置は極端に動かさない

リノベーションで動かしにくいのが、排水管まわりの設備。トイレやキッチンを無理に移動させると施工費が上がるだけでなく、「クセのある間取り」になって敬遠されがち。使いやすく、標準的な配置が無難です。

3. 無垢材やモルタル仕上げなど、扱いが難しい素材選びは慎重に

素材感にこだわるのはリノベーションの醍醐味ですが、あまりに個性的すぎる仕様は、万人受けしないことも。床材や壁の仕上げは「素材にこだわりつつ、色味や質感でバランスを取る」といった配慮がおすすめです。

在宅ワーク時代に求められる“可変性”

コロナ禍以降、在宅勤務の普及により、「ワークスペース付きの住まい」へのニーズは急増しています。これを間取りにどう落とし込むかも、近年のプランニングでは重要な視点です。

寝室と一体型のワークスペース

LDKの一角に設けた半個室

引き戸や可動間仕切りを活用した“空間の切り替え”

こうしたアイデアを取り入れることで、住まいの価値を高めながら、生活にもフィットした空間づくりが可能になります。

リノベの自由度を活かしつつ、将来を見据えた判断を

大切なのは、「今、住みやすいこと」と「後で、売りやすいこと」のどちらも意識すること。とはいえ、両方を100％満たすのは難しいため、自分たちの暮らしの軸をどこに置くか、どのくらい“売りやすさ”に配慮するかを最初に整理しておくことが大切です。

プロに依頼する際も、「いずれ売却も考えている」「住み替えの可能性がある」といった希望を伝えておけば、将来的な価値も踏まえた提案が受けられるはずです。

まとめ：住み心地と資産価値、どちらもあきらめない設計を

リノベーションは、自分らしい空間をつくるための最高の手段です。とはいえ、“売れる家”であることも、暮らしの安心につながります。

目指すのは、「今の自分たちにちょうどよく、将来も選ばれる家」。そのために、設計段階から“住んだ後”のことも少しだけ想像してみる。それが、後悔しないリノベーションの第一歩です。

次回はいよいよ最終回。契約・引き渡し・アフターケアまで、最後の落とし穴を回避するためのポイントをお届けします。