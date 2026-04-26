「中古マンションを買って、自分らしくリノベーションしたい」。そんな理想をカタチにするために欠かせないのが、パートナーとなるリノベーション会社の存在です。

間取りの設計から施工、各種手続きまで、プロに任せる工程は多岐にわたります。そのため、「どこに依頼するか」という選択が、住まいの完成度だけでなく、予算や満足度を左右する最大の分岐点となります。

今回は、リノベ会社の主なタイプと、それぞれの特徴や選び方のポイントについて、プロの視点から解説します。

リノベーション会社には大きく3つのタイプがある

リノベーションを請け負う会社は、得意領域やサービス内容によって主に以下の3つに分けられます。

設計事務所系

デザイン性の高い空間づくりを得意とするのがこのタイプ。建築士が在籍しており、唯一無二の空間をつくりたい人におすすめです。素材や細部にまでこだわりたい方には適していますが、デザインを追求する分、コストが高くなりやすい傾向があります。また、施工は別の工務店へ依頼することになるため、プロジェクトマネジメントが必要になるケースも。

施工会社系(工務店など)

自社で職人や施工スタッフを抱えているため、現場の知見とコストパフォーマンスに強みがあります。設計やデザインを外部に委託しているケースも多いため、依頼時には「誰がデザインを担当し、どこまで要望が反映されるのか」を事前に明確にすることが、成功の鍵となります。

ワンストップ型リノベ会社

物件探しから設計・施工・ローン手続きまでを一括で請け負うのが、近年増えている「ワンストップ型」。とくに初めての中古購入＆リノベにはおすすめで、手間をかけずにスムーズに進めたい人に向いています。 ただし、会社によって「デザインが得意」「物件提案に強い」などカラーが異なるため、過去の事例をチェックして自分の好みに合うかを確認することが必須となります。

後悔しないためのリノベ会社選び「4つのチェックポイント」

理想のパートナーを見つけるには、単に「施工事例がオシャレ」というだけでなく、以下の点をしっかり確認することが大切です。

中古マンションリノベの実績が豊富か

戸建て中心、オフィス中心の会社では、マンション特有の制約(配管の移動制限、管理規約の遵守、共用部の取り扱いなど)に対応しきれないことも。「築年数や構造(ラーメン構造・壁式構造など)が似た物件の事例」があるか、具体性をチェックしましょう。

物件探しとリノベ計画の連携が取れているか

物件購入と設計をバラバラに進めると、購入後に「構造上の制約で、希望の間取りに変更できない」といったトラブルが起こりがちです。可能であれば、不動産仲介とリノベの知識を併せ持つ担当者に、物件選びの段階から同行してもらうのが理想的です。

担当者との相性・対応の誠実さ

リノベは数ヶ月にわたる共同プロジェクトです。単に「感じが良い」だけでなく、「こちらの意図を汲み取った提案をしてくれるか」「デメリットも正直に伝えてくれるか」を観察しましょう。窓口となる担当者との信頼関係が、満足度を大きく左右します。

見積もりの内訳が明瞭か

同じ工事内容でも、会社によって価格構成が異なる場合があります。「一式○○万円」といった大まかな見積もりではなく、設備代・解体費・内装費・諸経費などが細かく内訳されているかを確認しましょう。何にいくらかかるのかが明瞭であれば、予算調整の際にも「どこを削り、どこにこだわるか」の判断がスムーズになります。

ワンストップ型を選ぶ際の注意点

リノベ初心者にとっては心強いワンストップ型ですが、「すべてお任せ」で安心しすぎるのは禁物です。検討時には以下のポイントに留意しましょう。

自由度の確認

会社によっては、使用できる建材や設備(キッチン・床材など)に制限があるケースも。こだわりが強い方は「完全自由設計」かどうかを確認しましょう。

物件紹介の範囲

自社保有の物件や提携物件を優先的に紹介される場合があります。市場全体から最適な物件を探してくれるか見極めが重要です。

コストの構造

サービスが手厚い分、諸経費が割高になる場合も。トータル予算が適正か、内訳を把握しておく必要があります。

そのため、「自分が何を重視したいのか(デザイン、価格、スムーズさなど)」を明確にし、それに合った会社を選ぶことが重要です。

「相見積もり」は取るべき？

結論からいえば、最初は2～3社に相談してみることをおすすめします。

その理由は、会社ごとの得意分野や提案の幅の違いを肌で感じられるためです。同じ要望を伝えても、ある会社では「構造上難しい」と言われたことが、別の会社では「こんな工夫で解決できます」と画期的な提案に繋がることも珍しくありません。

また、“価格の安さ”だけで選ばないことが大切です。価格はもちろん重要ですが、設計力・対応力・信頼感なども含めて、総合的に判断しましょう。

まとめ：「会社選び」は住まいづくりの「最高の伴走者」を見つけること

リノベーションは“商品を買う”のではなく、数ヶ月かけてプロと一緒に「理想の空間を育てていく」プロセスです。だからこそ、「誰とつくるか」がとても重要になります。会社の実績や得意分野、担当者との相性まで含めて、自分にとっての「最高の伴走者(パートナー)」を見つけることが、リノベ成功への一番の近道です。 次回は、リノベの設計・プランニング編。「日々の住み心地と、将来的な売却のしやすさをどう両立させるか？」についてお届けします。