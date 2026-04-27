銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは、「実年齢よりも若く見られる」と胸を張るおじさん。

年齢当てクイズ

このお仕事をしていると「オレって何歳に見える？」とウキウキとした顔で尋ねてくるおじさんにたびたび会います。

そんなときは

「私、これ得意なんですよ！当てますよ？うーん……46歳？」

と、答えます。

おじさんは

「さすがに褒めすぎ(笑)」

「え？ほんと？」

「いやあ～(笑)」



と、最初は謙遜しますが、最終的には

「ブッブー！実は65歳です！」

「実年齢よりも若く見られることが多いです」



と、胸を張っています。

胸を張っているところ申し訳ないのですが、ちゃんと65歳に見えます。年相応です。

新入社員時代の苦い思い出

新卒でとある広告代理店の営業をしていた頃のこと。その課のリーダーに

「オレって何歳に見える？ヒント。オレには小学校2年生の娘がいます」

と、聞かれました。

当時、22歳やそこらの小娘だった私には「私、これ得意なんですよ！当てますよ？うーん……」と悩んだフリをして、ガッツリ20歳くらいマイナスした年齢を答える、なんていう小細工はできません。

悩んだ挙句

「えっと、私のおじいちゃんと同じくらいですか？」

と、答えました。

リーダーは顔を真っ赤にして激高。

「だからバカは嫌いなんだよ！」

「お前とは二度と口をききたくない！」



と言って、実際に私がその会社を退職するまで1度も口をきいてくれませんでした。

本当にトホホな出来事でした。22歳やそこらの小娘には40代も60代もひとまとめにシワクチャのお爺さんです。おじさんはホステス以外に「年齢当てクイズ」をさせるのはよしましょう。



漫画: ひえじまゆりこ

✅過去の残念おじさん漫画を一気読み

ちゃんと年相応なので安心して

今回は、「実年齢よりも若く見られる」と胸を張るおじさんについて紹介しました。

我々ホステスが「年齢当てクイズ」でおじさんを喜ばせまくった結果、「実年齢よりも若く見られる」と胸を張るおじさんが量産されているかもしれません。

ちなみに、ホステスの中にも「私って何歳に見えますか？」とお客様に迫るアホがまあまあいます。お客様だけでなく、その場にいる後輩ホステスにまで気を遣わせるアホです。 これだけは断言できるのですが、実年齢よりも老けて見える人はけっこういますが、若く見える人っていません。皆さん、見たまんま、年相応です。ご安心ください。