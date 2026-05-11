銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは「何歳上までなら許容してもらえるのか気になるおじさん」です。

「何歳下までならいけるの？」とは絶対に聞かないおじさん

「恋愛に年齢差は関係ない」とか言い出すおじさんがその対象範囲に「20歳上のマダム」はもちろん含んでいなくて、「20歳下のオネエチャン」しか含んでいないのはもはやよくあること過ぎて笑いもしないんだけど、

「で、何歳上までならいけるの？」

「60代ならけっこう大丈夫そうだよね」

「並んで歩いたらカップルにしか見えないし」



なんて開き直られるとちょっと……(笑)

「何歳下までならいけるの？」とは絶対に聞かないのが可愛いです。

結局のところ「人による」

「恋愛に年齢差は関係ない」のは確かだし、何も間違っていないのだろうけれど、これだって結局は「人による」というのが正しい答えな気がします。

だって、伊藤英明が好きな女性が「50歳」の男性なら無差別に大好き、なんてことは絶対にないだろうし、永瀬廉が好きな女性が「27歳」の男性なら無差別に大好き、なんてこともたぶんありません。

おじさんだって今田美桜ちゃんのことは大好きだろうけれど、その辺の29歳には興味ないでしょ。いや、ありそうです。おじさんは29歳ならだいたいちょっとは興味ありそうです。なんなら19歳ならもはや誰でもよさそう。ただし、これを29歳、19歳サイドが受け入れるか受け入れないかはまた別のお話です。

ちなみに、一般的な20代の女が言う「年上の男性が好き」ですが、この場合の「年上の男性」というのはせいぜい26歳から28歳までを指します。私も一般的な20代の女の子だったことはあるのでよーく知っています。

おじさんと付き合ってる20代で可愛い子を見たことがない

今回は、「何歳上までなら許容してもらえるのか気になるおじさん」について紹介しました。

「年齢差なんて関係ない」というのは、年下のオネエチャンのみを対象にしぼった上での妄言、ざれ言であり、これをオネエチャンサイドが受け入れるか受け入れないかはまた別のお話。

ただ、100％の独断と偏見で言わせてもらうと、「10歳以上」歳の離れている男性とお付き合いしている女の子で可愛い子って見たことがないです。だいたい芋っぽい中の下です。いえ、まれにべらぼうに可愛い子もいますが、そういう子の場合はべらぼうにお金がかかります。

ああいうのは恋愛というよりは、サービスの「売買」に近いんじゃないかと思います。南無。



漫画: ひえじまゆりこ

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