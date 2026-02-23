銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは、37歳(私)に「熟女が好き」「大人の女性に甘えたい」と言う50代のおじさんです。

加齢を実感する瞬間

今年37歳になる筆者ですが、朝までお酒を飲んでそのまま牛丼チェーンで特盛を食べて帰っても元気だし、肌も髪も絶好調というわけにはさすがにいかないけれどお腹がポッコリしてきた以外は特に加齢を実感することはありません。

50代のおじさんに手の甲などを撫でなられながら

「キミみたいな熟女が好き」

「大人の女性に甘えたい」



とか言われない限りは……。

私は「熟女」「大人の女性」という言葉が自分を指すものであることを知ってはじめて加齢を実感しました。

何歳からが「熟女」なのか問題

「何歳からが熟女なの？」とGemini(グーグルが開発・提供する最先端の生成AI技術)に聞いてみたところ「一般的には40代半ばから50代の女性を指すことが多いが、30代から含まれるケースもある」とのこと。

30代も熟女なら私は確かに熟女なのだけれど納得できない。

だって、「キミみたいな熟女が好き」と言っているのは50代のおじさんなのだから。

「大人の女性に甘えたい」と言ってうつむいた彼のハゲあがった後頭部を見てなんとも言えない気分になりました。



漫画: ひえじまゆりこ

「まだまだ小娘だよ」って言われたい

今回は、37歳に「熟女が好き」「大人の女性に甘えたい」と言う50代のおじさんについて解説しました。

年下の男の子に「熟女が好き」と、おばさん扱いされるならまだ納得できます。おばさんがそんなことで喜ぶと思うなよ、とは思うかもしれないけれどたぶん喜びます。でも50代の男性と37歳じゃギリギリ親子でもおかしくないくらい歳が離れているんですよ。

だから50代の男性には「お前なんかまだまだ小娘だよ」「相手になんねえよ」と言って欲しい。そして、お小遣いはたくさん欲しい。間違っても「甘えたい」なんて言いながら微妙な上目遣いをするのはよして欲しい。

でもやっぱり1番強いのは、年下独身イケメンの「たまにはボクに甘えてくださいね」です。これに尽きます。