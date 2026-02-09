銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは、「裸の写真送って」とLINEしてくるおじさん。

たぶんサンプルでスッキリするタイプ

たとえば私は、"オトナのビデオ"のサンプルだけクリックして本編を購入しないのは超重罪だと思っているので、当然本編を購入するのですが、たぶん

「裸の写真送って」

とLINEしてくるおじさんはサンプル部分だけでスッキリするタイプで、本編は買わない。 本来提供されていない「裸の写真」なんかを無償で提供させようとしているようなおじさんですし。

おじさんにとってのソレは「自慢したい成果」だから

身も蓋もない話で大変恐縮なのですが、ホステスのLINE=営業です。言わずもがな、私たちはお客様に繰り返しお店に足を運んでいただくためにLINEを送っています。

というわけなので、サンプル部分でスッキリしちゃうようなチャッカリ者に「裸の写真」なんか送るわけありません。

「裸の写真」でスッキリ大満足か、ガッカリ大憤慨(こちらの方が可能性としては高い)して、金輪際お店にはいらっしゃらないであろうことは目に見えています。

漫画: ひえじまゆりこ

そもそも、おじさんに限らずですが、「裸の写真」を他人に与えてはいけません。

おじさんは必ず見せびらかします。必ずです。

ソレは、おじさんにとっては「自慢したい成果」なのだから。お気に入りの収集物を誇るように、あなたの写真もどこかで見せびらかしています。ていうか、私たちは何度も見ています。

銀座のどこかのクラブで

「なんかグロ」

「ここってこんなに黒いんだ……」

「黒いね」



と、ホステスたちをドン引きさせるその前に、今すぐ送信を取り消しましょう。

ムキムキでニコニコのおじさんの写真なら

今回は「裸の写真送って」とLINEするおじさんについて解説しました。

「裸の写真」ってそんなに見たいものなのでしょうか。女としてはよくわからない感覚です。

かくいう私ですが、ボディビルダーのお客様には「ムキってしてる写真ちょうだい」などお願いすることがあります。ボディビルダーのボディってなかなかお目にかかれるものではないですし、ムキってしてる本人は嬉しそうですし、ウィンウィンですよね。