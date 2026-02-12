今回のテーマは、「バレンタインのお返しとして喜ばれる“大人”のギフト」です。

バレンタインのチョコレートを受け取った皆さん、お返しは考えていますか？

ホステスはご来店のお礼としてお客様に贈り物をする他、季節ごとの節目などにも贈り物をおくり、お客様との信頼関係を築いています。ときには、お客様の奥様へ贈り物をすることも。いわば「贈り物」のエキスパートです。

そんなホステスの端くれとして。今回はバレンタインのお返しの予算、おすすめのアイテムなどをご紹介したいと思います。

では、さっそく解説します。

ホワイトデーにギフトを用意するのは“マナー”

ホワイトデーは、バレンタインデーにチョコレートなどのプレゼントをもらった方が、そのお返しとして、3月14日にプレゼントを贈る日本発祥のイベントです。ホワイトデーは、プレゼントを贈ることで「ありがとう」を伝え、お相手と良好な関係を築くための日でもあります。

プレゼントを受け取ったら、受け取りっぱなしではなく、お返しを用意するのが大人のマナーです。

相手との関係性にマッチしたアイテムを贈りましょう

プレゼントを受け取ったら、お返しを贈るのがマナー。ここで大切なのは「相手との関係性」にマッチしたプレゼントをチョイスすることです。

義理チョコのお返しには

義理チョコとは、職場の同僚や上司、友人などから受け取るチョコレートのこと。日頃の感謝を伝える手段として活用されています。

義理チョコのお返しには、お菓子やティーパックなどの消耗品をチョイスするのが一般的です。予算はもらった品と同程度が良いでしょう。

パートナーなどから受け取る“本命チョコ”のお返しには

義理チョコへのお返しよりも一段と力を入れたいのが「本命」へのお返しです。

パートナーへ贈るギフトは、アクセサリーやファッション小物などが喜ばれるでしょう。お相手の趣味や好みを無視するのではなく、パートナーの趣味や好みにマッチしたものをチョイスしましょう。本人に「欲しいものはある？」と直接聞いてしまっても良いと思います。

贈り物にプラスして、ディナーや旅行をプレゼントするのもおすすめです。

恋人未満の女性に贈るものは

最も頭を悩ませるのは「恋人未満」の相手へ贈るものです。重くならず、相手にとっての負担にならず、なおかつ、2人の関係性を進展させる「後押し」になるような気の利いたアイテムがふさわしいですね。

恋人未満の女性に贈るプレゼントとしておすすめのアイテムを予算別にご紹介します。

予算3万円以内

1.スキンケア用品

スキンケア用品とは、お肌の状態を良好に保つために使用する製品です。主に、クレンジング、洗顔料、化粧水、乳液、クリームなどを指します。

シュウウエムラのクレンジングオイル、資生堂「クレ・ド・ポーボーテ」のフェイスマスク、POLAの美容液など、年代を問わず全女性に愛されているアイテムを選んでおけばまず失敗はないでしょう。

2.ヘアケア用品

ヘアケア用品とはシャンプー、トリートメント、ヘアオイルなど髪と頭皮の健康を整えるために使用される製品です。

ReFaのヘアコームセット、ゲランなどの高級フレグランスブランドのヘアオイルなどがおすすめです。

3.コスメ

シャネルやディオール、RMKなど人気ブランドのコスメを贈るのもおすすめです。手持ちのアイテムにプラスして使えるリップグロスやハイライターがイチオシです。

4.高級リネン

パジャマや寝具など、肌に直接触れるアイテムでもある「リネン」を贈るなら、とびきり上質なものをチョイスするのがおすすめです。

最近では、「パジャマで疲労回復」をコンセプトにしたリカバリーウェア(高性能パジャマ)「BAKUNE」が人気ですね。ホステスの間でも超話題です。

また、リッツ・カールトンやハレクラニなどの一流ホテルでも採用されている高級リネンブランド「カシウェア」の製品もおすすめ。ブランケットやバスローブなど、取り扱っている商品のバリエーションも豊富です。

5.美容家電

美容家電とは、美容目的に特化した電化製品のこと。主に美顔器、ドライヤー、ヘアアイロン、脱毛器、電動歯ブラシなどを指します。

パナソニックのスチーマー、ReFaのシャワーヘッドなどは定番でありながら、やはり不動の人気を誇っています。

予算5万円前後

ちょっと気合を入れて5万円前後のアイテムを贈るなら、ファッション小物がおすすめです。

この場合は、全ての年代の女性に愛される定番アイテムをチョイスするのが吉。

1.エルメスの「カレ(スカーフ)」

エルメスのカレは時代を超えて支持される最強のアイテムです。高級シルク100％で作られた伝統的なファッションアイテムは、一生ものとして世界中で愛されています。

2.キーケース

セリーヌ、ルイ・ヴィトン、バレンシアガなど、人気ブランドのキーケースもおすすめ。

3.アイウェア(サングラス)

グッチ、プラダなどのアイウェアもおすすめです。なお、紫外線カット機能などは必須です。

もらって嬉しくなかったプレゼント5選

プレゼントには正解もあれば不正解もあります。

私が今まで男性からもらった「嬉しくないプレゼント」をご紹介します。

1.手作りの食べ物

茹でた枝豆、漬物などをタッパーに入れて持ってくるおじいちゃんがいました。お気持ちは嬉しいのですが、食中毒が心配で食べられませんでした。

2.手紙

おじさんに手書きの手紙をもらったことがあります。嬉しさよりも恐怖の方が圧倒的に勝っていました。

3.愛を伝える動画

誕生日に自作のラブソングを歌っている動画をもらったことがあります。怖かったです。

4.精力剤

意味不明でした。

5.百貨店の1階に売っているもの

ハンカチや靴下、ハンドクリーム、バスボムなど主に百貨店の1階フロアに売っているアイテムはおじさんからもらうだけでなく、女同士でも頻繁に贈りあっているので、部屋中ハンカチと靴下、ハンドクリーム、バスボムだらけなんです。5年分くらいあるのでもういらないです。

大人の力の見せ所

今回は、「バレンタインのお返しとして喜ばれる“大人”のギフト」を解説しました。

恋人未満の女性にはより心のこもったプレゼントを選んで、2人の絆を育みたいものですね。特に40代～60代の大人世代の皆さんには、気の利いたプレゼントをチョイスして、若者との差をつけてほしいところ。

大人の力の見せ所でもあります。健闘を祈ります。