銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは、「ホステスの本名が知りたいおじさん」です。

源氏名は日常と夜を隔てるパスワード

キャバクラやクラブなどのナイトワークに従事する女性の多くは源氏名を名乗っています。源氏名とは、私たちが本名の代わりに使う仕事専用の名前です。私たちは本名を隠すことで、居住地や勤務先を特定されるリスクを避け、トラブルを防いでいます。

家族や友人にナイショでこのお仕事に従事している女性もたくさんいますし、ナイトワークに従事している自分自身と、家族や友人など、大切な人たちをリンクさせたくないという想いから源氏名を名乗っている女性も。メディア等で活躍しているキャバ嬢さん、ホステスさんのおかげで市民権を得ているように錯覚しそうになりますが、世間一般の感覚では「日陰」の存在であることには変わりはありませんので。

このような事情から私たちは源氏名を使って仕事をしているのですが、どうしても「本名」を知りたがるおじさんはいます。

存在しない「みゆきちゃん」の話

やんごとなき事情があって名乗っている源氏名。それなのにおじさんはどうしても本名を知りたがります。

そこには、単なる好奇心だけでなく、「彼女の本名を知っている自分はその他のおじさんより頭ひとつ抜けている存在であるに違いない」という優越感を得たい気持ち、そして「関係性を1歩前に進めたい」といったような前のめりな気持ちが隠れているように思います。

お気に入りの女性からヒミツを共有してもらうことで、彼女の生活の一部に深く侵入できるのではないか、と考えているのかもしれません。

いずれにせよ、やんごとなき事情があって名乗っている源氏名です。本名はこちらの都合で申し訳ないのですが教えるわけにはいきません。

そんなわけで私は「どうしても本名を知りたい」とおっしゃる方には、源氏名でも本名でもない別の名前を名乗っています。

たまに超適当な名前を名乗りすぎており、おじさんが

「みゆきちゃん(おじさんが私の本名だと思ってくれている名前)ってさ～」

みたいな話をしているとき、かなり終盤まで自分の話をされていることに気が付けず、

「へ～、そうなんだ！すごいね」

と、他人ごとすぎるリアクションをしていることがあります。



漫画: ひえじまゆりこ

お金で買った女であることを忘れない方がよい

今回は「ホステスの本名が知りたいおじさん」について解説しました。

純粋すぎるおじさんたちにはぜひ私たちがしょせんは「お金で買った女」であることを、もう一度思い出していただきたいと思います。

お金で買った女です。本名などのヒミツを共有した程度のことで関係性がアップデートされるとは考えにくくないですか？だってお金で買った女ですよ。

もっと気楽にお遊びになることをおすすめします。