61 銀座ホステスが見たお金持ち

「ラブブおじ」に「若者言葉おじ」......パーカーよりも痛い、銀座で見た“若作りおじさん達”

NOV. 20, 2025 16:00
Text : みずえちゃん
今回のテーマは、「若作りしすぎて痛々しいおじさんの特徴」です。

以前のことですが、コラムニストで脚本家の妹尾ユウカ氏が「おじさんのパーカーありかなしか論争」を引き起こし、話題になりましたね。

「おじさんのパーカーありかなしか論争」に多くの中年男性の関心が寄せられていたことから、おじさんたちが意外と「自身が世間からどう見られているか」について気にしていることがわかりました。

パーカーがありかなしかについては意見が分かれるところですが、明らかに女性ウケが悪い「若作りおじさん」というのは実際に存在します。では、さっそく解説します。

その1「エモい」「草」「それな」など若者言葉を連発する

おじさんが「エモい」「草」「それな」など、若者の言葉を真似ているのは正直なところ痛々しいです。大人なら大人らしくきちんとした言葉を使えた方が素敵です。

ちなみに筆者(36歳)は「エモい」の意味がいまだに分かりません。

その2 キャバ嬢の影響を受けた食生活

キャバクラ界隈の「痩せ信仰」に感化され、キャバ嬢みたいな食生活(例：離乳食と干し芋だけで飢えをしのぐ、など)をしているおじさんは痛いというより、心配になります。キャバ嬢は若いからあの食事量でなんとか耐えられるのです。

おじさんがそれを真似るとメンタルやフィジカルに致命的なダメージを負いかねません。

その3 髪型が令和の大学生

センター分けマッシュ、ウルフカットなど令和の大学生みたいなヘアスタイルのおじさんは痛々しいです。

やりたい髪型に毛量が追いついていません。

  • 年相応の髪型に落ち着きましょう

    年相応の髪型に落ち着きましょう

その4 土台作りを怠ったメイク

最近では男性がメイクをしていることも珍しくありません。美意識が高いことはよいことです。

ところが、ファンデーションでデコボコ肌を塗装し、より毛穴が目立ってしまっているおじさんがあまりにも多いです。厚塗りすりゃいいってもんじゃないんです。

ファンデーションの前に、必ず「下地」を使ってください。詳しいことは化粧品売り場のビューティーアドバイザーさんに聞くか、メイクアップアーティストが配信している動画を視聴するなどして研究してください。

その5 カラコン

カラコンをするなら、そのボサボサの眉毛や開きっぱなしの毛穴、カサカサのリップもどうにかしないとバランスが悪いです。

形から入るなら、きちんと形を整えましょうよ。

――話題になったアイテムを必死で追いかける姿にドン引き

