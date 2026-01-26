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4 嫌われる上司と好かれる上司、差がつく一言

この一言でZ世代は上司から離れていく.....気遣いのつもりが、言ってはいけない「地雷ワード」

JAN. 26, 2026 09:00
Text : 瀬田 千恵子
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「〇〇君、最近ちょっと元気ないけど……大丈夫?」

職場でよくある何気ない一言。上司としては気遣いのつもりかもしれません。しかしその瞬間、Z世代の部下の頭の中ではこうした思考がよぎります。

「大丈夫じゃないように見えたのかな」
「何かミスしたと思われてる?」
「評価が下がっているサイン……?」

そして彼は少し表情を固くして、こう答えます。

「……あ、はい。大丈夫です。」

上司は「よかった」と思い、会話は終わります。しかし部下の心の中には、モヤっとした不安だけが残る――。

実はこの「大丈夫?」という言葉こそ、Z世代との信頼関係を遠ざけてしまう無意識の地雷ワードなのです。

「Z世代とのコミュニケーションの取り方がわからない」「価値観が理解できない」――そんな声を管理職の方からよく耳にします。

時代や潮流は変わっても、企業が社員に求める本質は「生産性」と「創造性」。にもかかわらず、相手がZ世代になると急に接し方がわからなくなる。その背景には、「Z世代とは分かり合えない」という思い込みが根強く存在しています。

本連載では、Z世代と呼ばれる若手層の思考を理解し、「信頼される上司」になるためのヒントを、実際の会話事例を交えながら考えていきます。今回は、日常の一言を変えるだけで関係性が変わる――【日常会話で「大丈夫?」ではなく「どう感じてる?」と聞く】を扱います。

Z世代は「どう見られているか」に敏感―「大丈夫?」が逆効果になる理由

上司にとって「大丈夫?」は便利な気遣いの言葉です。しかしZ世代にとっては、その便利さこそが不安の種になります。

体調のことなのか、仕事の進捗なのか、評価のことなのか――何を確認されているのかが分からないからです。

【嫌われる上司の会話】
上司：「〇〇君、大丈夫?」
部下：(何か問題視されている?)
部下：「あ、はい…大丈夫です。」

さらに、チャットやログが残るコミュニケーションに慣れているZ世代は、「どんな言葉で、何を意図しているのか」にとても敏感です。抽象度の高い問いは、「探られている」「見られている」という感覚を生みやすいのです。

【好かれる上司の会話】
上司：「この前お願いした資料、どこまで進んでる?」
上司：「進め方で迷っている点はある?」

「大丈夫?」ではなく、何について聞いているのかを具体化する。それだけで、部下は安心して状況を開示しやすくなります。

会議で意見が出ない本当の理由

Z世代が会議で黙っていると、「主体性がない」と誤解されがちです。しかし実際は、発言できる条件が整っていないことが多いのです。

背景が共有されていない、目的が曖昧、期待する視点が不明確――。この状態で「何か意見ある? 」と聞かれても、何を求められているのか分からず黙ってしまいます。

【嫌われる上司の会話】
上司：「何か意見ある?」
部下：(何を言えばいいのか分からない…)
【好かれる上司の会話】
上司：「今回の目的は〇〇。その前提で、気になった点はある?」

問いは“理解の土台づくり”。土台があると、Z世代は安心して意見を出せます。

「相談していいですか?」と言われない上司の共通点

「まず自分で考えて」――これは正論です。ただしタイミングを間違えると、Z世代には“拒絶”として届きます。

一度「この人に言うと否定される」と感じると、彼らは相談をやめ、距離を取ります。冷たいからではなく、自分を守るための高度な自己防衛です。

【嫌われる上司の会話】
部下：「少し悩んでいて…」
上司：「前にも説明したよね。まず自分で考えて」
【好かれる上司の会話】
上司：「どこでつまずいてる?」
上司：「まず君の仮説を聞かせて。整理を一緒にしよう」

ポイントは「答えを教える」ではなく、考えを整理する伴走者になることです。

課題指摘が“攻撃”に聞こえる瞬間

Z世代は、指摘内容だけでなく言い方やトーンにも敏感です。

「全然だめ」「もっと論理的に」といった抽象的な否定は、人格評価として受け取られやすくなります。

【嫌われる上司の会話】
上司：「ここ、全然だめだね。もっと論理的に作れない?」
【好かれる上司の会話】
上司：「ここは何を一番伝えたくて、この構成にした?」
上司：「いい視点だね。その意図がもっと伝わるように整理するとどうだろう?」

意図を理解し、一緒に改善策を考える。この順番が信頼を育てます。

まとめ：「大丈夫?」は確認、「どう感じてる?」は共感

「大丈夫?」は確認の言葉。「どう感じてる?」は共感の言葉。

感情を聞くことで、関係は“業務”から“信頼”に変わります。

×「大丈夫? 疲れてない?」
◎「今日の会議、どんな気持ちで聞いてた?」

Z世代は、言葉がログとして残る文化に慣れているからこそ、表現の意図にとても敏感です。寄り添いたい時ほど、抽象語ではなく具体で伝えることが重要です。

「大丈夫?」より「どこが詰まってる?」、「何か意見ある?」より「引っかかった点はある?」、「自分で考えて」より「まず考えた仮説を聞かせて」......こうした小さな言い換えが、Z世代との距離を確実に縮めていきます。

次回は【無理に迎合せず、等身大で向き合う】をテーマに、“若者文化に合わせようとして逆に距離ができる上司”と“自然体で信頼を育てる上司”の違いを紐解いていきます。

瀬田 千恵子

瀬田 千恵子

せた ちえこ

株式会社チームボックス 取締役 COO／リーダーシップ開発・組織開発コンサルタント

国内外の企業で人事・採用・人材開発職を経て、現在は株式会社チームボックスにてCOO(最高執行責任者)を務める。現場の指揮官としても活躍し、数多くのリーダー育成に携わるとともに、日本有数の大手企業の経営層の育成にも取り組んでいる。⽴教⼤学⼤学院 経営学研究科修了(経営学修⼠／専⾨：リーダーシップ開発)。
ICC国際コーチング連盟認定プロフェッショナルコーチ。

【登壇実績】日経クロスウーマン主催：悩める管理職のためのオーセンティックリーダーシップ術
そのほか大手飲料メーカー、ヘルスケア業界企業をはじめ、業界を問わず企業・団体にて講演実績を持つ。リーダーシップ開発や組織変革をテーマに、現場感覚と理論の両軸を活かした実践的な内容で多くの共感を得ている。

【受賞歴】Japan CxO Award：トップノミネーター

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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