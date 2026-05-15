“大浴場つきビジネスホテル”が増えたのはなぜ? 業界先駆者のドーミーインに背景を聞いた

大浴場がついているビジネスホテルが増えてきた。ビジネスホテルには「部屋が狭い」「寝るだけ」といったイメージを持つかもしれないが、近年は快適性に力を入れているホテルも多く、時にはサウナや水風呂、足湯なども備えていて、その居心地は侮れない。

これは一体なぜなのか。大浴場付きビジネスホテルの第一人者であるドーミーインに、その背景を聞いてみた。

大浴場付きビジネスホテルの先駆けに聞く、導入の背景

1993年に埼玉県草加市に開業した「ドーミーインEXPRESS 草加City」(現在は閉館)からスタートしたドーミーイン。出張のビジネスマンが「我が家の寛ぎ」と思うビジネスホテルをコンセプトに、全国で約100棟を展開している。

そんなドーミーインの特徴の一つといえば、各客室にシャワーブースを備える一方で、ほぼ全てのホテルに大浴場を完備している点だ。この背景には、ドーミーイン創業のバックボーンが関係している。

ドーミーインを運営する共立メンテナンスは、もともと学生寮や社員寮を展開しており、そこから派生してビジネスホテルとして誕生したのがドーミーインだ。学生寮や社員寮に備えた大浴場の評判が非常に良かったことや、当時は銭湯ブームが巻き起こっていたことから、「それをホテルに転用すれば、まるで我が家にいるような感覚や居心地の良さが演出できる」と考えて、大浴場が設計されたのがはじまりとなる。

今回話を伺ったドーミーイングループを運営する共立メンテナンス ホテル事業部 ドーミーイン首都圏事業部 エリアリーダーの坂本克哉さん

しかし、寮とは違いホテルの大浴場では、運営していくうえで課題も発生。坂本さんは、そのひとつとして維持管理をあげる。

「ホテルの場合は、不特定多数の人が同時に浴槽に入るので、衛生面の維持や温度の管理など、適切な環境を整えることに苦労しました。もちろん、今でも苦労はしていますが、ゼロベースだった創業当初と社内にノウハウが蓄積されている現在とでは、難しさの度合いは異なります。

例えば、現在のドーミーインでは初夏には内湯の温度を何度に設定しましょう、冬には何度にしますといった具合に、季節で調整を加えています。お客様に快適に利用してもらうためのルールを作っていくことは非常に苦労したところであり、今も年々アップデートしています」

このような努力もあって、現在ドーミーインの大浴場は、利用客からも大変好評だ。今回訪れた「ドーミーインPREMIUM銀座」も、宿泊客の多くが大浴場を利用しているという。

「もちろん、ホテルに泊まってユニットバスでシャワーだけでも、おそらくお客様はご納得されると思います。ただ、『もし大浴場があるなら浸かりたい』という方が多いのではないでしょうか。実際に『ドーミーインPREMIUM銀座』の大浴場はビジネスユース以外にも、家族向けのレジャー利用や、海外のお客様には日本文化の体験としてご利用いただいています」

ドーミーインが持つ、大浴場の強みとは

ドーミーインではお湯にもこだわりがある。多くのホテルは運び湯となるが、本物の温泉を大浴場に使用しているのだ。

「例えば、銀座の施設は黒湯といって真っ黒に近いようなお湯を使っています。この黒湯は、関東では他にも池袋と川崎の施設で使われています。また、八丁堀の施設は、地下から掘った源泉を使っています。こちらは、どちらかというと茶褐色の温泉ですが、リピーターの方も非常に多く、ビジネスマンの方からもご好評をいただいています」

そんなドーミーインの成功もあってか、近年は温浴施設を充実させるビジネスホテルも増えている。なぜ、ビジネスホテル業界は、温浴施設の充実に舵を切ったのか。坂本さんの分析はこうだ。

「ビジネスホテルは『部屋が狭い』『寝るだけ』というイメージだと思いますが、これだけホテルが増えている中では、そこだけで差別化を計ることはなかなか難しいです。それもあって、当社もそうですが他社様も大浴場を完備するモデルに変わってきたのかなと思います。

お部屋が綺麗で清潔感があり、ある程度の広さがあって使い勝手も良いということが、ビジネスホテルのスタンダードになってきているのではないでしょうか」

そうした中で、ドーミーインの大浴場はどこを強みとしているのか。

「やはりユーザー目線が非常に高いところだと思います。我々は公式ファンサイト『DOMINISTYLE』にあがる、お客様からの『こういうのがあったら楽しいよね』という声や、働いている従業員の『こんなサービスがあればお客様にもっと満足していただけるのでは?』といった声を徹底的に深掘りします。そうした様々なアイデアを基にした厳選アイテムを、実際に新棟からどんどん実装しています。これが一番の強みですね」

実際に導入されたサービスの一例が、「いんこの一撃」だ。これは水風呂の天井にキンキンに冷えた水が入ったバケツがあり、サウナから出た利用客がロープを引くと、キンキンの水が降ってくるというもの。全国でも「ドーミーイン敦賀」と「ドーミーインEXPRESS出雲の國 雲南」にしか導入されていないという(取材時点)、チャレンジングなサービスだ。

勢いよく水を頭上から浴びたい人にオススメだ

エリアマネージャーに全国のドーミーインからオススメを聞く

実際に全国のドーミーインを利用することも多いという坂本さんがオススメするドーミーインはどこなのか。4つあげてもらった。

ドーミーイン弘前

ドーミーイン弘前

「DOMINISTYLE」内の推しホテル投票でも1位を獲得したこともあるなど、外せないホテルです。オススメのポイントは、男性大浴場から一望できる津軽富士とも呼ばれる岩木山の絶景です。都市部だと、どうしても大浴場はあっても開放感に欠けるという部分があるので、そういう意味でも、推せるホテルだと思います。

ドーミーイン四日市

ドーミーイン四日市

今年3月にプレオープンしたばかりのホテルで、私もぜひ行ってみたいと思っています。四日市の夜景をイメージした館内装飾や、大四日市まつりをイメージした壁面装飾をあしらった大浴場が特徴で、オートロウリュのサウナも付いています。特に、サウナから水風呂、外気浴までの動線が素晴らしい流れになっていますので、サウナ好きにはぜひ体験していただきたいです。

ドーミーインEXPRESS富士山御殿場

ドーミーインEXPRESS富士山御殿場

テレビでも取り上げられ、注目を集めており、個人的にイチオシです。屋上に足湯があって、そこから富士山を望むことができます。実はスタッフの間でも行きたいという声が非常にあがりますが、大人気でなかなか予約が取れないホテルになっています。

オススメのドーミーインを紹介してもらったところで、最後にビジネスマン向けのオススメ滞在方法を、坂本さんに聞いてみた。

「スマートフォンなどは一旦置いておき、ホテルを存分に堪能することに没頭していただくのが一番いいと思います。

チェックインされたらサウナに行って、まずはしっかりととのえる。湯上りにはアイスサービスや、夜は夜鳴きそばを楽しんでいただきながら、ゆっくりとお休みください。次の日の朝にはご当地逸品料理を中心とした朝食もございます。これらをフルで体感していただいて、気持ちと体を1回リセットしてください。すると、チェックアウトをしてホテルを出る時には、また新しい気持ちで仕事に向かっていけると思います」