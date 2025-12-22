「Z世代とのコミュニケーションの取り方がわからない」「Z世代の価値観が理解できない」――そんな声を管理職からよく耳にします。

時代や潮流は変わっても、企業が社員に求める本質は「生産性」と「創造性」。にもかかわらず、相手がZ世代になると急に接し方がわからなくなる。この背景には、管理職側の「Z世代とは分かり合えない」という思い込みがあります。

もし上司がマネジメントの本質を改めて捉え直し、世代を超えて信頼関係を築くことができれば、組織はもっと強くなるはずです。

特に、デジタルやAIを自然に使いこなすZ世代が安心して活躍できる環境を整えることは、企業の競争力に直結します。

本連載では、Z世代と呼ばれる若手層の思考を理解し、「信頼される上司」になるためのヒントを、実際の会話事例を交えながら考えていきます。

前回の記事では【何を決めるかより、なぜそうするかを説明する】をテーマに事例を交えながら解説しました。今回は、【答えを押しつけず、問いを一緒に考える】について解説していきます。

安易に答えを教えない

よくある1on1での会話を見てみましょう。

【悪い例】

部下：「この資料の作り方について教えてください!」

上司：「A社に提案した資料を参考にしてみたらいいと思うよ?」

部下：「A社の資料は確認したのですが、進め方がわからず……」

上司：「なんでそんなこともわからないの?」

Z世代は「そんなこともわからないの?」という言葉を“見放された”と受け取り、自信を一気に失いやすくなります。

【好かれる上司の会話】

部下：「この資料の作り方について教えてください!」

上司：「なるほど。どう進めていけばうまくいくと思う?」

部下：「自分なりに途中まで作ったのですが……」

上司：「ここまで形にできたのはいいね。どこがしっくりこなかった?」

上司が答えをすぐに与えず、部下の考えるプロセスに寄り添う姿勢が信頼を生みます。部下は「大切にされている」「任せてもらえている」と感じ、自ら考え始めます。

この姿勢は単なる“優しさ”ではありません。Z世代が自分で考える力を育むための「経験の余白」を、意図的に作る行為なのです。

間違いを“自分で気づけるようにする”

Z世代は評価に敏感で、「否定された」と感じると一気に心を閉ざしてしまうことがあります。

【悪い例】

部下：「新規のお客様へ営業に行ったのですが、全然ダメでした……」

上司：「事前準備はしたのか? 材料が足りないんじゃないか?」

部下：(準備不足なダメな人だと思われたかも……)

だからこそ上司には、「間違いを指摘する」のではなく、自分で気づける問いを投げかける姿勢が求められます。

【好かれる上司の会話】

上司：「浮かない顔だね。何があった?」

部下：「実は新規営業がうまくいかなくて……」

上司：「新人の頃の僕も同じだったよ」

上司：「より良いアプローチにするには、何が必要だったと思う?」

部下：「もっと事前準備が必要だったと思います」

問いが思考を促し、成長のきっかけを自ら掴ませる。それが、本当の意味で部下を育てるマネジメントです。

「正解を求める思考」を「創造する思考」へ導く

Z世代の多くは、「正解のある課題」に慣れて育ってきました。ビジネスのような答えのない世界では、間違えることへの恐れから動けなくなることもあります。

ここで上司が担う役割は、正解を渡すことではなく、「考えるプロセス」を一緒に育てることです。

【悪い例】

部下：「この企画、どの方向で進めばいいですか?」

上司：「自分で考えろよ。決めて」

間違える恐怖を強め、主体性を奪ってしまいます。

【好かれる上司の会話】

上司：「面白い企画だね。まずどんなゴールを想定してる?」

部下：「ユーザーの利用率を上げたいです」

上司：「いいね。じゃあそのゴールに必要な要素を一緒に書き出してみよう」

正解を教えるのではなく、「正解の作り方」を共に探る姿勢が成長を後押しします。

失敗に対する“セーフティネット”を示す

Z世代が挑戦できない最大の理由は、「失敗した自分を評価されるのが怖い」からです。常に比較される環境で育った彼らにとって、失敗は能力不足の烙印に感じられがちです。

だからこそ上司には、「失敗は経験の一部である」という価値観を示す役割が求められます。

【好かれる上司の言葉例】

「まずはできそうなところから試してみよう。僕も一緒に見るから」

「失敗しても大丈夫。責任は僕が持つよ」

「うまくいかなくても、そこから何を学べたかを一緒に考えよう」

失敗を再定義することで、挑戦への心理的ハードルは大きく下がります。

マネージャーこそ“アンラーン”が必要

Z世代に合わせた特別なマネジメントが必要なわけではありません。求められるのは、「自分とは違う価値観の人と、どう共に働くか」という普遍的なリーダーシップです。

「Z世代は分かり合えない」という思い込みを手放し、対話の場を開くこと。そこから信頼関係は始まります。

信頼される上司は「寄り添って、未来を共に描く」

Z世代が信頼する上司には、共通点があります。

Z世代から好かれる上司の特徴

信頼は上下関係からではなく、「共に未来を創る関係性」から生まれます。 世代を超えて強いチームをつくる鍵は、この「共に考える文化」にあります。

次回は、【日常会話で「大丈夫? 」ではなく「どう感じてる?」と聞く】をテーマに、より深いコミュニケーションのコツを紹介します。