「最近の若手、何を考えているのかわからない」「こちらは気を遣っているつもりなのに、なぜか距離が縮まらない」

管理職の方々から、こうした声をよく聞きます。

たとえば、こんな場面はないでしょうか。

上司：「さっきの会議、大丈夫だった?

部下：「はい、大丈夫です」

上司：「ならよかった」

会話は成立しています。けれど、本音は出ていません。

部下は本当は「少し納得できない部分があった」と思っているかもしれない。しかし、“言っていい空気かどうか”を瞬時に判断し、飲み込む。

この“言えるかどうかの空気”こそが、心理的安全性です。

Z世代に限らず、人は「自分の意見を否定されないか」、「評価を下げられないか」、「面倒な人と思われないか」を無意識に計算しています。

では、なぜZ世代との間でそれが起きやすいのでしょうか。

彼らは「自律」「有能感」「関係性」を大切にする傾向があります。これは自己決定理論でも示されている、人の基本的な欲求です。

つまり、「尊重されているか」「意味があるか」「つながれているか」を非常に敏感に感じ取っているのです。

流行語で距離は縮まらない理由

【ありがちな会話】

上司：「最近“推し活”とかしてるの?」

部下：「あ、はい…」

上司：「俺も何か推し作ろうかな～(笑)」

場は悪くありません。でも、深まりません。

なぜか。

会話の主語がずっと「上司」だからです。

迎合は、一瞬の親近感をつくります。しかし心理的安全性は生みません。

【信頼される会話】

上司：「推し活ってよく聞くけど、どんなところが楽しいの?」

部下：「世界観にハマる感じですね」

上司：「なるほど。ハマれるものがあるって強いよね」

ここで起きているのは、“承認”です。「あなたの世界を尊重している」というメッセージが伝わると、人は安心して話せるようになります。

心理的安全性は、特別な制度ではなく、“日常の承認の積み重ね”で生まれます。

武勇伝が逆効果になる理由

【ありがちな会話】

上司：「俺たちの頃は終電まで働いてた」

部下：「そうなんですね」

上司：「今は恵まれてるよな」

Z世代は、ここでこう考えます。

“それを求められている?”“今のやり方は否定されている?”

心理的安全性は、「比較」や「暗黙の評価」で簡単に下がります。

【信頼される会話】

上司：「若い頃、無理して失敗したことがあってね。相談できなかったのが一番の失敗だった」

部下：「そうだったんですね」

上司：「だから、迷ったら早めに言ってほしい」

ここでは過去が“教訓”に変換されています。さらに、「失敗しても関係性は壊れない」というメッセージが伝わっています。

弱さを適切に開示することは、リーダーの信頼を下げません。むしろ、「この人も人間なんだ」と感じさせ、心理的安全性を高めます。

無理な若者寄せが信頼を下げる理由

【ありがちな会話】

上司：「俺もTikTokやろうかな～」

部下：「え、そうなんですか…」

若手は敏感です。本心なのか、距離を縮めるための演出なのかを感じ取ります。

信頼は、「一貫性」から生まれます。

【信頼される会話】

上司：「TikTokってどんな動画が人気なの?」

部下：「テンポのいい短い動画ですね」

上司：「なるほど。俺は見る専門かな(笑)教えてくれてありがとう」

ここには“自分をよく見せようとする意図”がありません。

・自分の立場を偽らない

・知らないことを認める

・学ぼうとする

この姿勢が、「対等な関係性」をつくります。

嫌われる上司と好かれる上司の違い

違いは、若く振る舞えるかどうかではありません。

正解を握り続けるか

意味を共有できるか

評価で動かすか

尊重で動かすか

Z世代は甘やかしてほしいのではありません。納得して動きたいのです。

迎合は短期的な親近感。誠実さは長期的な信頼。

その違いが、エンゲージメントを左右し、 最終的にチームの生産性を決めます。

次回は、 【会議や指示の意味を言語化できる──Z世代がついてくるのは、完璧な上司ではなく“on温度のある人”】【意図を語れる上司】 をテーマに解説します