国産ミドルサイズSUVの選択肢として、スバル「フォレスター」とトヨタ自動車「RAV4」はどちらも魅力的だ。フォレスターはハイブリッド車(HV)を選べば、RAV4と比べもそこまで遜色のない燃費性能が得られる。両モデルのグレード展開と価格を確認しておこう。

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フォレスターの価格は?

フォレスターのグレード展開と価格は以下の通りだ。

グレード パワートレイン 価格 SPORT ガソリンターボ 404.8万円 SPORT EX ガソリンターボ 419.1万円 X-BREAK S:HEV ハイブリッド 420.2万円 X-BREAK S:HEV EX ハイブリッド 447.7万円 Premium S:HEV ハイブリッド 448.8万円 Premium S:HEV EX ハイブリッド 459.8万円

「SPORT」グレードにはダークトーンのアクセントで精悍に仕立てた「Black Selection」(+11万円)というグレードもある。

フォレスター特別仕様車「SPORT EX Black Selection」

フォレスター特別仕様車「SPORT EX Black Selection」

フォレスター特別仕様車「SPORT EX Black Selection」

「EX」の有無による主な違いは、「アイサイトX」が付いているかどうかだ。どのグレードにも運転支援システム「アイサイト」は付いているが、グレード名に「EX」が付くクルマはアイサイトの上級バージョン「アイサイトX」を搭載している、と考えればいい。

アイサイトはステレオカメラを使った運転支援システムで、衝突回避や高速道路を一定速度で走るクルーズコントロールなどの性能は折り紙付きだ。

アイサイトにGPSや準天頂衛星「みちびき」などからの情報と3D高精度地図データを組み合わせた高度運転システムがアイサイトXだ。Xならではの機能としては、渋滞時ハンズオフアシスト(約50km/hの渋滞時)やアクティブレーンチェンジアシスト、カーブ前速度制御などが使える。高速道路を頻繁に使うなら「EX」の恩恵を十分に感じられるはずだ。

EXの有無による装備面での違いは、アイサイトX以外にはほとんどない。一部、EXを選ばないと装着できないオプションがあったりはするものの、EXを選ばなくても、装備面で見劣りすることはないだろう。

RAV4の価格は?

RAV4のグレード展開と価格は以下の通りだ。

グレード パワートレイン 価格 Adventure ハイブリッド 450万円 Z ハイブリッド 490万円 Z プラグインハイブリッド 600万円 GR SPORT プラグインハイブリッド 630万円

HVとPHEVでは、けっこうな価格差がある。PHEVは自宅や職場などで日常的に充電できるユーザーなら恩恵を十分に享受できるが、定期的な充電が難しければHVを選ぶのが無難だ。ただし、PHEVはHVに比べて最高出力が大きく、特にGR SPORTはパフォーマンスダンパーなどの追加装備があるので、走りをより楽しみたいという人にはハマるかもしれない。

HVを選ぶ場合、ZとAdventureで40万円の価格差があるのが気になる。この2グレード、そこまで中身が違うのだろうか。

グレード別の標準装備比較表を見てみると、ZとAdventureには主にこんな違いがあった。

シート：どちらも「ベーシックシート/合成皮革シート表皮」でシートヒーターは標準装備だが、Zには前席シートベンチレーションや運転席オートスライドアウェイ(エンジンをかけるとシートが設定位置に自動で動く)が付いていて、より快適。助手席の調整がZは電動、Adventureは手動

シフトセレクター：Zは小さなスイッチで選ぶ「エレクトロシフトマチック」、Adventureは本革巻きシフトノブ

ヘッドアップディスプレイ：Zは標準装備

デジタルインナーミラー：Zは標準装備

ほかにも装備の違い、デザインの違いはあるので、詳しくは比較表をご確認いただきたいが、どうだろう。Adventureで問題ない、むしろデザイン面でAdventureがいいと思う人は、意外と多いのではないだろうか。RAV4にラギッドな雰囲気を求めている人はAdventureで決まりだろう。