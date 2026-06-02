トランプ関税、中東の情勢不安、部品価格の高騰などで事業環境の厳しさが増す自動車業界にあって、着実に好業績を続けるスズキの優良企業っぷりが際立っています。なぜスズキは強いのか。今後の成長戦略は? 2026年3月期の業績を読み解きます。

スズキの強さの源泉を探る

最終利益で国内2位の自動車メーカーに

国内自動車メーカーの2026年3月期決算が出そろいました。アメリカの関税問題に揺れた2026年3月期ですが、米国から撤退しているスズキは以下の数字(IFRS)となりました。

売上収益6兆2,929億円(前期比8.0％増)、営業利益6,229億円(同3.1％減)、親会社の所有者に帰属する当期利益4,392億円(同5.6％増)

スズキ＝軽四自動車メーカーというイメージは根強いものの、現在はインド最大手自動車メーカーとしての地位を確立しています。また米国からは撤退しているため、関税問題の影響はほとんどなく増収を達成し、最終利益も増益となりました。

2026年3月期はホンダと日産自動車が赤字に転落したため、最終利益の水準ではスズキが国内第2位の自動車メーカーとなりました。スズキ＝軽四自動車メーカーというイメージは、もはや過去のものとなりつつあります。

2025年9月の技術説明会に登壇したスズキの鈴木俊宏社長

売上は日産の半分程度だが…

スズキは2026年3月期決算の最終利益で日本第2位の自動車メーカーとなりましたが、参考までにホンダと日産の2026年3月期決算は以下の数字です。

ホンダ(IFRS)：売上収益21兆7,966億円、親会社の所有者に帰属する当期利益▲4,239億円

日産(日本基準)：売上高12兆78億円、親会社株主に帰属する当期純利益▲5,330億円

スズキの売上収益6兆円に比べると、赤字になったとはいえホンダと日産との売上規模の差は歴然としています。スズキが効率的な経営をしている面もありますが、売上規模では依然として両社とは大きな開きがある状態です。

インドが支えるスズキの成長

スズキ躍進の原動力はどこあったのでしょうか? スズキの2026年3月期の各エリア別の販売実績は以下となっています。

日本：72.5万台(前期71.8万台)

欧州：18.7万台(前期22万台)

インド：186.2万台(前期179.5万台)

アジア：21.3万台(前期18.4万台)

その他：33.4万台(前期32.4万台)

インドの販売台数が日本を含む他の地域を圧倒する状態です。スズキ成長の原動力となっているインドの成長は今も健在で、2026年3月期は過去最高の販売となりました。

インド工場からは日本などへの輸出も行っています。スズキにとってインドは、販売面および生産面で欠かすことのできない地域です。

スズキ初の電気自動車「eビターラ」の写真を一気に見る

パキスタンでも成長加速中

スズキはアジア地域での販売を伸ばしていますが、中でもパキスタンは前期の6.9万台から8.8万台へと最も大きく伸びています。パキスタンは地域別ではアジア地域に分類されていますが、スズキはインドとパキスタンという地続きの両国で販売を伸ばしており、業績が好調です。

人口14億人のインドに比べ市場規模は小さいものの、それでも2.5億人もの人口を抱えるパキスタン市場も堅調です。インド・パキスタンにおける実力では、スズキが日本企業で屈指の存在といえるでしょう。

インドでシェア低下、次のフロンティアはアフリカ?

スズキはインドで乗用車の市場シェア約4割を確保しています。しかし、現地メーカーの成長や大手自動車メーカーのインド戦略本格化などの影響で、スズキの市場シェアは徐々に低下しています。そんな中でも販売台数を伸ばしているスズキは、インド市場全体の成長から恩恵を受けている状態です。

スズキが次の成長市場として注目するのはアフリカです。アフリカでの販売台数は2026年3月期で12.7万台に留まりますが、前期に比べると15.7％の増加です。特にアンゴラでは、前期比56.1％増と大きな伸びを見せました。

スズキの今後は、インド市場の継続的な成長と、アフリカ市場の開拓が鍵を握るといえるでしょう。