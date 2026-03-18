スバル「フォレスター」とトヨタ自動車「RAV4」は、甲乙つけがたい魅力的なミドルサイズSUVだ。今回は一歩車内に踏み込んで、インテリアやシート、荷室といった日々の快適さ、使い勝手に直結する部分を比較する。

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運転席まわり：直感性VS先進性

フォレスターのコックピットは、シンプルで“迷わない操作系”が特徴。物理スイッチと大きめディスプレイをバランスよく配置し、視線移動が少なく済むよう工夫されている。走行中の情報取得と操作のストレスを減らす設計だ。

RAV4のインテリアは、ディスプレイやシフトなどの各種機能をひとくくりにして「島」(アイランド)のように配置した「アイランドアーキテクチャー」を採用。水平なインパネは、SUVとしての平衡感覚をつかみやすくする造形だ。目線移動が少ないナビとメーター、手が届きやすいエアコン吹き出し口の配置など、操作性を意識した作りになっている。

最新の知能化プラットフォーム「Arene」(アリーン)を初めて採用したトヨタ車であることもRAV4の特徴。コックピットなど、重要なUI(ユーザーインターフェース)のソフトウェア開発にAreneを活用しており、将来的には複数機能の同時アップデートや各ユーザーに合わせたカスタマイズが可能となる見込みだ。

インパネ前方の大型ディスプレイと先進的なUIは、未来感/高機能性を求めるユーザーに好まれるだろう。

シートの違いは?

フォレスターのシートは、仙骨を押さえて骨盤を支える構造を採用し、シートレールを直接、車体に固定している。身体やシートそのものの揺れを抑えることで、快適な乗り心地の実現を目指す工夫だ。グレードに応じて、「撥水ファブリック」「合成皮革」「本革＋ウルトラスエード」といった素材が選べる。

シートヒーターは全グレードで標準装備。シートベンチレーション機能については、「Premium」グレードにオプションで装着できる「本革シート」のみに用意(前席)されている。電動でシートのスライドやリクライニングが調整できる「パワーシート」がほぼ全グレードで標準装備となっているのは嬉しいポイントだ。

RAV4のシート素材は各グレード、パワートレインで異なる。同じZでもHVは合成皮革のベーシックシート、PHEVは合成皮革+ウルトラスエードのスポーティシートになる。GR SPORTはロゴ付きの専用スポーティシートだ。シートヒーター(快適温熱シートという名称)は全グレード標準装備。シートベンチレーションは「Z」グレードのみの装備となる。前席の「パワーシート」は基本的に標準装備だが、「Adventure」のみ助手席が手動となる。

RAV4は荷室の広さがトップクラス! フォレスターは?

荷室容量は、SUVの比較で非常に重要な要素だ。

フォレスターの荷室容量はストロングハイブリッドモデルで484L、ガソリンエンジンモデルで512L。横にしたゴルフバッグなら4つ、キャンプ用品なら家族4人分を積載可能だという。荷室の寸法は荷室高887mm(大型サンルーフ装着車は822mm)、荷室開口部最大幅1,250mm、荷室フロア長928mm、荷室フロア幅(ホイールハウス側)1,100mmだ。

荷室内には8つのユーティリティナットが付いていて(左右の壁面に各3つ、リヤゲートに2つ)、アクセサリーのカーゴシェルフボードやユーティリティバー、ユーティリティフックなどと組み合わせれば使い方、楽しみ方が広がる。

RAV4はデッキボード上段時で705L、下段時で約749Lの荷室容量を確保。旧型RAV4「G」グレードの733Lに比べ13Lの拡大で、容量はクラストップレベルをうたう。後席を倒した際の床の傾斜を緩やかにしたことにより、荷室がよりフラットになり、長尺物が積み込みやすくなったそうだ。

ゴルフバッグは4つまで載せられる。荷室の寸法はデッキボード下段時で高さ933mm(パノラマムーンルーフ装着の場合は895mm)。最小幅は1,002mm、最大幅は1,385mm、奥行きは5名乗車時で961mm、2名乗車時で1,805mmとなる。

インテリア・荷室の特徴まとめ

こうして内装・使い勝手を比較してみると、両モデルの価値観が如実に表れる。

フォレスターは、

操作性の分かりやすさ

シート快適装備(ベンチレーションや上質素材)

日常最優先の荷物の扱いやすさ

という“生活に寄り添う使い勝手重視”の設計だ。

一方のRAV4は、

先進的UIを含む知能化基盤「Arene」による機能進化

室内快適性の多様な選択肢

大容量ラゲッジ

といった“余裕と先進性を併せ持つSUV”という方向性が強い。

【フォトギャラリー】フォレスター X-BREAK

【フォトギャラリー】RAV4(トヨタのオフィシャル画像)