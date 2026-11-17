いまの場所にたどり着くまでに、どんな選択肢があったのか――。この連載では、道を切り開き始めた次代の担い手たちに、歩んできた決断の背景と、その先に見据える未来を聞いていく。それぞれの選択がどのように現在をつくり、次の挑戦へつながっていくのかを、記録していく試みだ。

本稿で話を聞いたのは、ピン芸人の佐久間一行さん。1977年9月3日生まれ、茨城県出身。1996年に東京NSCへ入校し、芸人としてのキャリアをスタート。2011年にはR-1グランプリで優勝を果たし、芸歴30周年を迎えた現在も寄席や単独ライブを軸としながら、賞レースの審査員や講師など活動の幅を広げている。独自の世界観と温かなコントで観客を魅了し続ける彼に、これまでの歩みとコントへの思いを聞いた。

両親の猛反対を押し切り「1年間の連絡禁止」を条件に上京

――佐久間さんは今年、芸歴30周年を迎えましたが、そもそもなぜピン芸人としてコントの道に進んだのでしょうか。

学生のとき、ダウンタウンさんが出ている番組を見て、みんなでコントをする仕事に憧れたのが始まりなんです。当時は茨城の田舎で過ごしていたため、実はお笑い芸人がそれぞれネタをつくって、漫才やコントを披露するという、お笑いそもそもの仕組み自体をよく知らなくて（笑）。とにかく、いろんな人が集まるコントをやりたいと思い、大学には進学せず、東京NSCに入りました。

そして、NSC入学後に初めて、自分たちのネタが必要だと知り、同期の中から相方を探し、お試しでコンビを組んでみることに。しかし、相方に対して「こうしてほしい」と強く意見を伝えることにためらいがあったんです。相手に求めるくらいなら、自分自身に向けた方がやりやすいですし、自分の表現に責任を持てます。そう感じて、最終的にピン芸人として活動する道を選びました。

――ご両親は大学進学を希望していたんですよね。佐久間さんが18歳で上京された際、家族の反応はいかがでしたか。

めちゃくちゃ反対されましたね。当時は、今のように若手芸人がテレビで活躍する機会が少なく、芸能界といえば志村けんさんやビートたけしさんのような大物が活躍するところでした。だから、得体の知れない世界に我が子が進むことに対して、不安が強かったのだと思います。

そこで、両親とは「東京に行って1年間、一切連絡を取らずに自分でやってみなさい。それでも続けるなら認める」という約束を交わしました。引っ越し代と最初の入学金だけ出してもらい、その後の家賃や学費はすべてアルバイトで賄う条件です。

だからNSC入学後の1年は本当に実家に帰らず、手紙で「元気にやってます」と報告する程度でした。この約束があったからこそ、上京後の自分を強く支える覚悟につながったと感じています。1年後、NSCを卒業したタイミングで実家に電話をしたところ、お笑いに対する本気度を認めてくれ、今日にいたるまで僕の活動を応援してくれています。

ネタが全くウケず、地元：茨城に逃げ帰った20代

――佐久間さんは順風満帆に見えるキャリアですが、挫折や伸び悩みを経験された時期もあったのでしょうか。

デビュー1年目は比較的順調だったのですが、20代前半のとき、急にネタが全くウケなくなるスランプが訪れました。ある日の舞台でお客さんの反応が全くなく、「もうダメだ」と、当時住んでいたアパートにも寄らず、茨城の実家へ帰ったことがあったんです。

そのとき、地元の大学に進学した学生時代の親友たちと会い、ドライブに連れて行ってくれました。彼らは明らかに落ち込んでいる僕に、その理由を聞くこともなく、いつも通りに接してくれたんです。みんなそれぞれの場所で頑張っていることを肌で感じ、言葉での励ましではなく、普段通りの空間をつくってくれたことが再びお笑いに前向きになる力になりました。

――芸歴14年目の2011年にR-1グランプリで見事優勝。勝ち抜くまでにどのような試行錯誤があったのでしょうか。

それまでは、賞レース対策に受かるためのネタ作りを意識していました。今思うと、その対策を意識している時期が一番自分らしくない状態でしたね。しかし、色々試しても結果につながらず……。「もう好き勝手にやろう」と吹っ切ったところ、逆に結果へ結びついて自分らしいネタにたどり着くことができ、R-1グランプリ優勝につながりました。

FUJIWARAの藤本（敏史）さんから「負けた経験も、優勝したときに『こんな辛いことがあった』と言える財産になるから」と背中を押してもらったことも響きましたね。そして何より、賞レースの結果にかかわらず、ルミネtheよしもとでの単独ライブにお客さんが変わりなく足を運び続けてくれたことが諦めない原動力になりました。

――R-1グランプリ優勝後も劇場や単独ライブを大切にしているそうですね。

自分が好きなことをやるのが大前提ですが、生の舞台でお客さんのリアルな反応を受け止めながらネタを整えることが好きなんです。自分自身が面白がれることと、お客さんが楽しんでくれるポイントが重なった瞬間が何より理想的です。

また、僕のコントは作り物（フィクション）だからこそ、現実の誰かを傷つけることなく安心して笑えるものにしたいという強い思いがあります。特に、単独ライブをすると、最近はファミリー層やご年配夫婦の来場も増えていて驚くと共に嬉しいですね。

自分が子どもの頃、家族でテレビを見ていて気まずくなるような感覚を避けたいとずっと思っていたので、家族で安心して観られる舞台作りを重ねてきた結果が今の温かい空気感につながっているのかもしれません。

R-1王者から審査員へ。立場が変わって気づいた若手芸人との距離感

――現在は賞レースの審査員やNSC講師など、若手芸人を支える仕事も増えていますね。

審査員としては、決勝という厳しい舞台まで上がってきた芸人たちのすごさや良いところをできるだけ伝えたいと思っています。その一方で、審査員という立場になったことで責任や慎重さも求められる立場です。

以前、R-1優勝を目指すピン芸人たちが集まる企画ライブに出演した際、出場者の一人である今井らいぱちが「審査員の佐久間さんが舞台袖にいるから本番用のネタを見せづらい」と気を使い、予定していたネタではないものを披露していたことを知りました。若手芸人が本来やりたいネタを避ける事態は避けたいですし、公平性を守るためにも、それ以降はそのライブへの出演を辞退しました。立場が変わったことで、応援する気持ちと引き切るべき境界線は常に意識しています。

――最後に、全国8都市を巡る「佐久間一行LIVE TOUR 2026-2027『30周年コントセレクション』」 や今後の活動に向けたメッセージをお願いします。

30周年ツアーでは、これまでの30年間から厳選したコントと最新作を組み合わせたステージをお届けしています。時代や自分の立場が変わっても、活動の軸にあるのは、単独ライブでネタを披露することです。それを大切に続けてきたからこそ、新しいネタや日谷ヒロノリさんが誕生してくれて、新しい仕事にもつながってきました。そうした経験をまた舞台に持ち帰ることで、良い循環が生まれていると感じています。

ライブに来てくださる方には、とにかく思い切り楽しんでほしいですね。これからも誰もが安心して笑える空間を大切にしながら、新しいネタを舞台から届け続けていきたいです。