「あたりまえ体操」で幅広い世代に親しまれるお笑いコンビ・COWCOW(多田健二、善し)は、1993年の結成から今年で33周年を迎えた。毎年恒例の単独ライブ「COWCOW 33rd LIVE」は、10月の名古屋公演を皮切りに、福岡・東京・大阪の4都市で開催。周年の数字にちなんだ恒例ビジュアルの撮影秘話から、「あたりまえ体操」、SNSで話題の「老ヨネ」まで、2人にたっぷり話を聞いた。

「タモリさんをちょっと超えた」結成33周年の実感

――結成33周年、おめでとうございます。まずは節目を迎えた率直なお気持ちを教えてください。

多田さん(以下、敬称略)：『笑っていいとも！』が32年続いたんですよ。なので、いいともを超えたな、タモリさんをちょっと超えたな、という(笑)。あれだけの長寿番組、国民的番組の年数を今年超えたので、ワンランクくらいは上がったんじゃないかという感じはあります。気持ち的には30周年がひとつの節目で、そこから気づけば3年たっていた、という感じですね。

ロケをしていても、ディレクターさんに怒られなくなりましたし、プロデューサーさんより年上ということも増えてきました。ただ、だからこそ、ちゃんと地に足をつけてやらないと足元をすくわれるな、と思っています。

あと、劇場でトリをやらせていただく機会が増えました。「33年もやってたら緊張しないでしょう」と言われるんですけど、僕は年々緊張が増していて……。若手のとき、よう緊張せんとやってたなと思います(笑)。

善しさん(以下、敬称略)：逆に、こうやってフライヤーを作って、自分らで単独ライブをやるというのは、初年度から全く変わっていないところです。この間、昔のマネージャーと3人でしゃべっていて、「変わってないね」と。ある意味うれしいことですね。

――33年間コンビを続けてこられた一番の理由は何だと思いますか？

多田：ネタ作りやネタのチョイスで意見が分かれることは、もちろんあります。でも、お互いに主張し合える部分があるのは、悪いことじゃなくてむしろいいことなんですよ。大事なのは、いかにお互いが納得する落としどころを見つけるか。どちらかが納得していないままだと、見ていて「ノってないやん」とわかりますから。

善し：これだけ長くやっていると、どんなこともただの通過点だと思えるし、ネタも何年後かにはまた変わっているだろうな、とわかるんです。今回のライブも、おそらく4公演それぞれ違う形になると思いますし、そこでできたネタも来年には少し変わっていたりするはず。うまく進化していけばいいなと思っています。

盛りだくさんの周年ライブ、去年はまさかの「強制終了」

――今年はどんなライブにしたいと考えていますか？

多田：僕ら、お正月休みが明けたら、もうずっとネタ作りが始まるんですよ。月に1回のトークライブで全部ネタを試して、いいやつを集めて周年ライブに持っていく。それは今年も変わらないです。

去年は結構ネタができて、32周年ライブに入りきらなかったネタがあるので、それも今年やりたいなと。ただ、去年は1時間半の予定が全公演2時間半ぐらいになってしまって。なんばグランド花月では夜10時までやって、まさかの強制終了になりました(笑)。今回はそうならないように、でも、それぐらいたっぷりやりたいなと。自分らだけを見に来てくれたお客さんの前で1時間以上ネタができるのは、1年で唯一の楽しみなので。

善し：最悪、「To Be Continued」の映像を用意して、まだ続きがあるというふうにしましょうか(笑)。

――「もも＆テッチャン」のPV告知もありました。

多田：ムード歌謡の「肉らしい」という曲で、近日PVを発表させていただきます。『有吉の壁』でやらせていただいたユニットで、紅白を目指して活動しています。

善し：もも＆テッチャンは精肉店さんや焼き肉店さんでの営業もあって、お忙しいみたいですけど(笑)。

多田：そう、だからライブへの出演はまだ未定……かな？ 着替えていると、また強制終了に近づきますから(笑)。

恒例の周年ビジュアル、今年は「サザン」

――周年の数字にちなんだビジュアルも毎年の恒例です。今年の舞台はサザンビーチちがさきだそうですが、このアイデアはどのように生まれたのでしょうか？

善し：「33」なので、いろいろ読み方を考えて。「サザン」と読めるなと思っていたときに、サザンビーチちがさきのモニュメントを見つけたんです。ここで撮ったら、「C」の形がCOWCOWのCでもあるし、いいんじゃないかと。

多田：ほかにも、同じよしもとの芸人のルート33と一緒に撮るとか(笑)、同じ33つながりで国道33号線の標識と撮るという案もあったんです。ただ、相方が見せてくれたのが、夕日がきれいに沈むサザンビーチの写真で、すごく良かったんですよね。

撮影はちょうど6月の梅雨の時期で、行った日は唯一の晴れ予報やったんですけど、着いたらちょっと曇りで、空が真っ白なんですよ。だから「スタジオで撮ったんじゃないか」「合成なんじゃないか」と言われるんですけど、本当にこの場所に行っています(笑)。この場で疑いを晴らしておきたい！

逆に、白バックだから文字も衣装も映えるのはよかったかも。あとは、真っ白なところから、もう一度1から始めるという意味も込め……させてください(笑)。

――多田さんは以前からサザンオールスターズがお好きだそうですね。

多田：そうなんです。このモニュメントは、サザンさんのCDジャケットでも使われているんですよ。なので、できればサザンの皆さんにもライブに来ていただいて……。

善し：いやいや、場所を使っただけやろ(笑)。

多田：ネタの転換の曲をサザンさんの曲にするとか、サザンの雰囲気を盛り込めたらというのは、いま検討中です。

あとビジュアルの撮影では、座ったり後ろを向いたり、いろんな角度からめちゃめちゃ撮ったんですよ。別バージョンの写真はライブ会場で使わせてもらうと思うので、それも楽しみにしていただけたら。

「誰一人、楽しくなかったと言わせない」会場限定ライブ

――今回は配信のない、会場限定のライブです。今の時代に、生で届けることにどんな価値を感じていますか？

多田：映像で見るのと生は、やっぱり違うんですよね。僕ら、毎年客席から登場して、たっぷり練り歩くんですよ。お客さんとハイタッチをして緊張をほぐしながら、「楽しんでね」と会場が一体になる雰囲気を作っていて。

毎年やっているので、これはサプライズとは言えないですけど(笑)、どこから出るかはわからないですし、今年は裏をかいて、普通にすっと出てくるかもしれません。

――お客さんとの距離が近いんですね。

多田：せっかく時間を取って来ていただくお客さんに、誰一人、楽しくなかったとは言わせない、という意気込みでやっています。2階席にも行きますし、全員ちゃんと見えていますから。僕、老眼なんですけど、客席はちゃんと全部見えるんです(笑)。

会場の空気感は、もうその時だけのものなので。ぜひ生で楽しんでいただきたいですね。

「あたりまえ体操」は僕らの『勝手にシンドバッド』

――「あたりまえ体操」は今も幅広い世代に愛されています。お二人にとって、いまどんな存在になっていますか？

多田：COWCOWという名前より、「あたりまえ体操」という言葉の方が勝ってしまいました(笑)。ロケをしていると、おばあちゃんに「見たことあるなあ」と言われて、「COWCOWです」と答えると「ああ、あたりまえ体操の」となるんです。

僕、よくエゴサーチをするんですよ。「COWCOW」で検索して、カタカナの「カウカウ」で検索して、「多田」で検索して。でも「あたりまえ体操」は多すぎて逆にエゴサーチしないんですよ(笑)。もう僕らの手を離れて旅立っていったというか、おかげさまでありがたい知名度やなと思います。

善し：ブームの頃に見てくれていた子どもたちが、いまだいたい20代なんですよね。だから、20代の方が多い営業に行くと、あたりまえ体操が強すぎて、むちゃくちゃ盛り上がるんです。ちっちゃいときに見ていたものが、いま目の前にいるということで。ありがたいですよね。

――ライブでも期待されるネタだと思います。その期待とはどう向き合っていますか？

多田：単独ライブでも後半にやるんですけど、そこで「うわーっ」となるので、前半の新ネタは何やったんやと思ったりもします(笑)。でも、歩みを止めたら終わりなので、新しいネタも作り続けます。

サザンで言うたら「あたりまえ体操」は『勝手にシンドバッド』ですよ。だから、サザンと一緒かなと思っています(笑)。

想像以上に広がった「老ヨネ」人気

――最近は「老ヨネ」も大きな反響を呼んでいます。このブレイクをご自身ではどう受け止めていますか？

多田：最初は、エゴサーチをしていたら「モナキのおヨネ、COWCOW多田に似てない？」というのが結構出てきて、見たら「ほんまそっくりやな」と。

僕、いろんな方に似ていると言われるんですけど、自分でも似てると思う方はそんなにいないんですよ。でも、おヨネさんを見たときは、自分でも似てるなと思って。それで、黄色いジャケットとかネクタイとか、似ている衣装をネットで全部そろえて、メイクさんにも相談して。正直バズるとは思っていましたけど、想像以上でした。

TikTokのコメント欄に「老ヨネ」と書いた方がいて、そのコメントに2万いいねがついたんです(笑)。それをきっかけにモナキさんからオファーをいただいて、何度かご一緒させていただいています。

――善しさんは、隣でこの動きをどう見ていましたか？

善し：モナキさんもデビューしたばかりの大事な時期に、先輩芸人が乗っかってええんか、ちょっと早いんちゃうかと(笑)。似てると言われて、自分から衣装をネットで買ってやるのは、RGぐらいですよ。

でも、モナキさんは本当に優しく迎えてくれて。TikTokの授賞式では、おヨネさんの格好をした偽物が、本物のあとから登場しました(笑)。モノマネ番組なら本物が後ろから出てくるものなのに、逆パターンをやったんです。

おヨネさんがCOWCOWのジャケットを着て何かやってくれる「逆パターン」も、やってくれたらうれしいですけどね。

多田：この前は「あたりまえ体操」も一緒にやらせていただきました。その動画も出ると思うので、また見ていただきたいですね。

あと、モナキさんと「もも＆テッチャン」とで、白組と紅組に分かれて紅白に出られたらいいなと。当然、僕らはムード歌謡部門で(笑)。

「34年目のスタート」へ

――最後に、ファンの皆さんへ33周年ライブに向けたメッセージをお願いします。

善し：このライブが34年目のスタートで、僕らの原点です。年明けには、また地方公演もやると思うんですけど、ここでしか見られないものが多い4公演だと思うので、ぜひ来ていただきたいです。

客席からの登場やハイタッチみたいな触れ合いは、コロナ禍を経て作り上げたライブならではの楽しみ。お客さん自身が中に入っていけるライブになっているので、ぜひ生で見て、会場で楽しんでほしいですね。

多田：あと、僕らはずっと前売3,000円でやってきたんですけど、会社から「4,000円でやってください」と言われまして(笑)。今年から1,000円上がったんですけど、高いと感じさせないようにやります。

善し：高いと感じたらすいません(笑)。

多田：期待はしないでいただきたいんですけど、全力ではやりますので(笑)。

COWCOW 33rd LIVE 開催概要

【出演】

COWCOW



【料金】

前売4,000円

当日4,500円



名古屋公演

日程：10月17日(土) 18:30開場／19:00開演

会場：今池ガスホール

福岡公演

日程：11月7日(土) 18:30開場／19:00開演

会場：よしもと福岡 大和証券劇場

東京公演

日程：11月22日(日) 19:00開場／19:30開演

会場：ルミネtheよしもと

大阪公演

日程：12月13日(日) 19:00開場／19:30開演

会場：なんばグランド花月

FANYチケット先行受付期間

愛知・福岡公演：8月9日（日）11:00～8月11日（火・祝）11:00

東京・大阪公演：9月26日（土）11:00～9月29日（火）11:00

一般販売

愛知・福岡公演：8月17日（日）

東京・大阪公演：10月2日（土）