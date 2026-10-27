メルセデス・ベンツ日本は10月27日、「Aクラス」の高性能(AMG)バージョン「A35 4MATIC」の特別仕様車「A 35 4MATIC Final Edition」を発売した。A35 4MATICの集大成を飾るモデルとの位置づけで、販売台数は全国限定100台。価格は890万円だ。

「Mercedes-AMG A 35 4MATIC Final Edition」(画像は欧州仕様車)

特別外装色にマットブラックのホイールとレッドキャリパー

ボディカラーには特別外装色「MANUFAKTURアルペングレー(ソリッド)」を採用した。通常モデルには設定のない「AMGナイトパッケージ」と「AMGエクステリアナイトパッケージII」を組み合わせ、随所にブラックのアクセントを配している。

アルミホイールはナイトパッケージと統一感を持たせた特別色マットブラックの19インチ。ブレーキ・キャリパーには上位モデル「A 45 S 4MATIC+」と同じ「AMGレッドブレーキ・キャリパー」を装備し、ダークトーンでまとめたエクステリアの差し色としている。

インテリアは限定のアルミトリムとパフォーマンスシート

ブラックを基調としたインテリアには、本モデル限定の「AMGアルミニウムインテリアトリム」を採用。シートは通常モデルでは有償オプションとなる「AMGパフォーマンスシート」で、エクステリア同様、「MANUFAKTURレッドシートベルト」が差し色となっている。

AMGパフォーマンスシートとMANUFAKTURレッドシートベルトを装備

有償オプションのサスペンションなども標準装備

シャーシ・機能装備面では、通常モデルでは有償オプションの「AMG RIDE CONTROLサスペンション」と「マルチコントロールシートバック」(運転席・助手席)を標準装備する。AMG RIDE CONTROLサスペンションは電子制御ダンピングシステムによって、走行状態に合わせて四輪それぞれのダンピング特性を連続的に調整する。マルチコントロールシートバックは、シート内部のエアクッションを調整することで、身体にフィットした乗車姿勢をとれるというものだ。

パワートレインは通常モデルと同じく、最高出力306PS、最大トルク400Nmを発生する2.0リッター直列4気筒ターボエンジン「M260」に「AMGスピードシフト8速DCT」を組み合わせる。48V電気システムを採用し、回生ブレーキなどで発電した電気を約1kWhのリチウムイオン電池に蓄え、必要に応じて動力を補助する。

ハンドル位置は右。内装色はブラック(レザーARTICO/MICROCUT)となる。新車購入から3年間、走行距離無制限で一般保証修理や定期メンテナンスなどを無償で受けられる保証プログラム「メルセデス・ケア」が適用される。