トヨタ自動車は2030年までに、世界で販売する全約50車種を「SDV」(ソフトウェア・ディファインド・ビークル)に転換することになった。10月初めに開いた欧州での投資家向け技術説明会で明らかにした。世界で供給する年間1,000万台の新車に独自のソフトウェアプラットフォーム「Arene」(アリーン)を搭載する。

クルマのスマホ化?

SDVは、いわゆる「クルマのスマホ化」だ。2030年代に向けた「モビリティ大変革」の中で、ソフト中心のクルマづくりが主流になると予測されている。

ソフト基盤の開発は、米テスラや中国のEVメーカーなど海外勢が先行している。そんな中で、トヨタが全車SDV化を打ち出したのはなぜか。

SDVは自動車の最新機能をソフトウェアの更新で提供できるクルマだ。クルマを販売した後でも、運転支援機能を拡充したり、音楽や動画などのエンタメ機能を追加したりできる。クルマ全体の電子制御や通信、アプリを操作するソフト基盤を搭載しているのが特徴で、売った後でもソフトのアップデートでクルマの価値を向上させることができる。

トヨタは独自のソフト基盤「アリーン」を開発し、2025年発売の「RAV4」に初搭載した。これを全世界で販売する全ての新車に対応させる。2035年にはトヨタが提携するグループメーカーにも提供し、搭載車両を拡大する方針だ。

新車販売以外の収益を拡大へ

トヨタが「アリーン」を全車種に搭載する大きな狙いは、「新車の売り切り」からバリューチェーン事業の拡大へとビジネスモデルの転換を図ることだ。トヨタはすでにバリューチェーン事業の強化を打ち出しており、近年はトヨタの収益の中で同事業の利益が着実に向上している。

トヨタはバリューチェーン事業の営業利益を2030年度までに2025年度比4割増となる3兆円に伸ばす目標を掲げている。SDV化がその推進力となるのだ。

トヨタの独自ソフト基盤「アリーン」は、トヨタの完全子会社である「ウーブン・バイ・トヨタ」が開発している。単なる車載OSにとどまらず、車両のソフトウェア開発・検証・データ収集を行う総合プラットフォームだ。2025年の新型「RAV4」に続き、2026年にはレクサスの新型「ES」などにも搭載を拡大している。

SDVはスマホのように、無線通信(OTA)を通じた機能更新が可能だ。クルマの販売後も、通信を通じて自動運転支援システムやエンタメなどの性能・機能を追加できる。

継続課金(サブスクリプション)ビジネスの強化により、「車の売り切り型」からソフト更新やサービス提供による継続的な収益モデルへの転換を図り、2030年度には新車以外の事業で営業利益3兆円に結びつけるとする。

さらに、SDVを安全・安心の追求にもつなげて、ドライバーの異常検知やAIモデルを活用した周辺認識の向上など、「交通事故ゼロ社会」の実現を中核に据えるとしている。

SDVへの対応は、米テスラや中国勢が先行しているとされる。日本勢ではホンダと日産が2026年8月、SDV領域での協業を発表している。ホンダと日産は2029年度以降の新車への適用を目指すが、三菱自動車工業も両社のSDV協業への参加を検討している。

また、スバルもSDVを2020年代後半に投入することを明らかにした。独自開発の電子制御ユニット(ECU)で、先進運転支援システム(ADAS)の「アイサイト」と車両運動制御を統合したSDVを投入する。

今後も日本勢のSDV化の動きに拍車がかかっていくと見られるが、その中でクルマづくりとビジネスモデルの転換がいかに進んでいくかが注目されよう。