ホンダは2026年10月22日、コンパクトSUV「ヴェゼル」のマイナーモデルチェンジを発表した。発売は10月23日。今回の改良は「MAXIMIZE URBAN VEZEL」をグランドコンセプトに掲げ、快適装備の拡充と、都会的で洗練されたデザインへの磨き込みを図ったという。

ヴェゼル e:HEV Z(FF) ボディーカラーはプラチナホワイト・パール

後席の快適装備を拡充

エントリーグレードの「G」には、リアベンチレーション、後席用USBチャージャー(Type-C/2個付き)を新たに装備し、ヘッドライトインナーレンズをブラック化した。ハイブリッドの「e:HEV X」は、これらに加えて運転席・助手席シートヒーターも装備している。

上級グレードは外観を磨き込み

「e:HEV Z」では、ホイールアーチとバンパーガーニッシュ(フロント/サイド/リア)をボディー同色化。ヘッドライトインナーレンズもブラック化した。

「e:HEV Z・PLaYパッケージ」は「e:HEV Z」と同様の変更に加え、18インチアルミホイールをダーククリア化している。

価格は277万7,500円から

ボディーカラーはGとe:HEV Xが5色、e:HEV Zが7色、e:HEV Z・PLaYパッケージが2トーンを含む5色を設定する。一部のカラーは3万8,500円～10万4,500円の有料色となる。

各グレードのメーカー希望小売価格は以下の通り。