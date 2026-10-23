ホンダはミニバン「ステップワゴン」に特別仕様車「e:HEV SPADA・BLACK EDITION」を設定し、10月16日に発売した。ブラッククロームメッキの加飾や黒いアルミホイールで外観を引き締め、マルチビューカメラシステムなどの装備も追加。価格は418万5,500円だ。

ホンダはミニバン「ステップワゴン」に特別仕様車「STEP WGN e:HEV SPADA・BLACK EDITION」(ステップワゴン e:HEV スパーダ ブラックエディション)を設定し、2026年10月16日に発売した。ベースはハイブリッド車の「e:HEV SPADA」。黒を基調とした質の高い専用加飾と、快適装備・安全装備を追加して選択肢を広げたモデルだという。

黒のメッキとホイールで精悍に

外観ではフロントグリルガーニッシュ、前後のロアーガーニッシュ、サイドシルガーニッシュ、テールゲートガーニッシュをブラッククロームメッキ仕上げとした。

フロントまわりの加飾はブラッククロームメッキ仕上げ

足元には16インチアルミホイール(ベルリナブラック)とブラックナットを装着。ドアミラーカバーとアウタードアハンドルはクリスタルブラック・パールとし、専用エンブレムも備える。インテリアでは、ステアリングのロアーガーニッシュをピアノブラックで仕上げた。

16インチアルミホイールはベルリナブラック

装備も充実、2列目にはシートヒーター

e:HEV SPADAに対して追加した装備は、マルチビューカメラシステム、後退出庫サポート、アダプティブドライビングビーム、2列目シートヒーター、LEDランプ類(ルームランプ、スライドドアのカーテシーランプ、ラゲッジルームランプ)。安全・安心機能と快適性の両面を底上げしている。

2列目シートにはシートヒーターを採用

パワートレインは2.0L直列4気筒エンジンと2モーターを組み合わせたハイブリッドシステム「e:HEV」で、駆動方式はFF、乗車定員は7人だ。

ボディカラーは全6色、専用色も

ボディカラーは専用色の「ソニックグレー・パール」を含む全6色。クリスタルブラック・パール以外は有償色で、トワイライトミストブラック・パール、プラチナホワイト・パール、メテオロイドグレー・メタリック、ソニックグレー・パールが3万8,500円高、プレミアムクリスタルガーネット・メタリックが6万500円高となる。

価格は418万5,500円。